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Türk bayraklarını kontrol etmeye gittiler, ceset buldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerinde can yeleği olan erkek cesedi bulundu.

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Türk bayraklarını kontrol etmeye gittiler, ceset buldular

Bodrum’da adalara ve koylara dikilen Türk bayraklarını kontrol için giden Bodrum Belediyesi ekipleri, Karaada bölgesinde kayalıklar üzerinde bir süre önce öldüğü tahmin edilen erkek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgede inceleme yaptı.

Üzerinde can yeleği bulunan cesedin bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor. (AA)

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