Uyuşturucu bağımlısı genç ailesine saldırdı

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Ö.D., annesi, kardeşi ve yengesine saldırıda bulundu. Saldırı anı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olay, geçtiğimiz cuma günü Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu kullanmaya başladığı öne sürülen Ö.D., son bir yıldır ailesine saldırgan bir tavır sergilemeye başlamıştı. Ailesini korkutan Ö.D., en son annesi F.D., kardeşi R.D. ve yengesi F.D.’ye saldırdı.

Olaylar, evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aile durumu hemen polise bildirdi. Anne F.D., kızı ve geliniyle birlikte darp raporu alarak Ö.D.’den şikayetçi oldu. Polis, Ö.D.’yi gözaltına aldı, ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ö.D.’nin ağabeyi İ.D., sosyal medyada paylaşımda bulundu. Kardeşinin önceki yıllarda kendilerine veya annesine kötü davranışlar sergilemediğini belirten İ.D., ancak son bir yıldır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle saldırganlaştığını dile getirdi. Özellikle son bir yıldır kardeşinin ailelerine kabus yaşattığını ve onu engellemekte büyük zorluk çektiklerini anlatan İ.D., kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım talep etti. (DHA)

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