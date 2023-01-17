Uyuşturucu sevkiyatı için aile görünümü verip eskort araçla yola çıkmışlar

Adana'da, polisin durdurduğu cipin kaput ve karter muhafazasında, 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Burhan A.'nın (47) yanındaki Gurbet G. (29) adlı kadının, kendi çocuklarını kullanarak araç içinde 'aile' görünümü vermeye çalıştığı belirlendi. Orhan A. (29) ve Mahsum D.'nin (31) de başka araçla ikiliye eskortluk yaptığı anlaşıldı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphe üzerine takibe aldıkları ciple önündeki otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü Burhan A. ve yanındaki arkadaşı Gurbet G. adlı kadın ile 3 çocuğunun indirildiği cipte, narkotik köpeği ‘Uzi’ ile arama yapıldı. ‘Uzi’nin kaput ve karter muhafazasına tepki vermesiyle gerçekleştirilen detaylı aramada, 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin, kendilerine ‘aile’ görünümü verip, dikkat çekmemeye çalıştığı, bu nedenle Gurbet G.’nin çocuklarıyla yolculuk yaptıkları belirlendi. Cipe otomobille eskortluk yaptığı anlaşılan Orhan A. ve Mahsum D. de diğer 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan A., susma hakkını kullandı. Çocukları yakınlarına teslim edilen Gurbet G. ise uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan A., Orhan A. ve Mahsum D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Gurbet G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)