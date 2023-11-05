Yağmur, Gelibolu’daki orman yangınını böyle söndürdü
Çanakkale Gelibolu'da çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını nedeniyle Gelibolu'ya 18 kilometre mesafedeki Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Havanın kararmasıyla yangına havadan müdahale edilemezken imdada yağmur yetişti. Etkili olan sağanak yağmur orman yangınını tamamen söndürdü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Ilgardere köyü yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangında alevler Gelibolu’ya 18 kilometre mesafedeki Pazarlı köyü istikametine doğru yönelince Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.
İMDADA YAĞMUR YETİŞTİ
Havanın kararmasıyla hava müdahalesi kesilince imdada yağmur yetişti. Etkili olan sağanak yağmur, kısa sürede alevleri söndürdü.
Öte yandan sağanak yağmur nedeniyle Gelibolu Hamzakoy’deki bazı işyerlerini su bastı.