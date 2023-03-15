Yılkı atına eziyet etti, cezası belli oldu

Manisa'da doğanın özgür atları olarak bilen yılkı atını, eziyet ederek zorla kamyonete yüklemeye çalışan iki kişinin sosyal medyadaki görüntüsü tepkilere sebep oldu. Tepkilerin ardından yılkını atına eziyet ettiği tespit edilen iki kişiden birine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre idari işlem yapılarak 4 bin 554 TL para cezası kesildi.

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Doğal güzellikleriyle Türkiye'nin sayılı milli parkları arasında yer alan Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda kış ayları sebebiyle yem bulamadığı için şehir merkezine inerek renkli görüntülere sahne olan yılkı atları, bu sefer yapılan eziyetle gündeme geldi.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ne bağlı Merkezefendi mahallesinde şehir merkezine inen bir yılkı atı iki kişi tarafından zorla kamyonete yüklenmek istendi. Yılkı atının eziyet edilerek zorla kamyonete yüklenmeye çalışılırken bir vatandaş tarafından çekilen görüntüntüleri sosyal medyada yayınlandı; tepkiler çığ gibi büyüdü.

HEM EMNİYET, HEM ORMANCILAR DEVREYE GİRDİ

Yılkı atına yapılan eziyet görüntüsünün sosyal medyada yer almasını ardından bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için hem emniyet hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışma başlattı.

2 KİŞİDEN 1’İNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde yılkı atına eziyet ederek zorla kamyonete yüklemeye çalışan iki kişiden birisi tespit edildi.

4 BİN 554 TL PARA CEZASI

Emniyete götürülen U.D. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari işlem yapıldı; 4 bin 554 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından Manisa Valiliği yazılı açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verildi: “14.03.2022 günü 17:00 sıralarında Merkezefendi mahallesi Çakra parkı civarında Spil milli parkından inen yılkı atlarını araca yüklemeye çalışan şahıslar olduğu yönünde ihbara istinaden bölgeye intikal edilmiş, çevrede yapılan araştırmada boynuna ip bağlanmış şekilde at olduğu görülmüş atın civarında bulunan 45 AKG 406 plakalı araç ve ata zarar veren şahıs olduğunu tespit edilen U. D. isimli şahsa 5199 sayılı Hayvanları koruma kanununun 14/a maddesi gereğince idari işlem uygulanmıştır. At yaşam alanına salınacaktır.”

Edinilen bilgilere göre görüntülerde yer alan ve yılkı atına eziyet eden ikinci kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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