Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 27 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 27 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca, Türkiye’den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, bunlardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini duyurdu. (AA)