Abone Ol

Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 27 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 27 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 27 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Türkiye’den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, bunlardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini duyurdu. (AA)

Yunanistan'dan zorla gönderilen 22 kişiye sınır birlikleri müdahale ettiİlginizi ÇekebilirYunanistan'dan zorla gönderilen 22 kişiye sınır birlikleri müdahale ettiOtobüsün üstüne yatıp Yunanistan'a kaçmaya çalıştılarİlginizi ÇekebilirOtobüsün üstüne yatıp Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar
Milli Savunma Bakanlığı PKK Terör terör örgütü Türkiye Yunanistan
X Reklam