Twitch geri adım attı

Twitch, gelen yoğun eleştirilerin ardından tartışmalı kararını geri çekti ve içerik üreticilerinin yayınlarından para kazanma seçeneklerini sınırlamaya yönelik politikalarını değiştirdi. Twitch, üçüncü taraf reklamları kontrol altına almak istese de yayıncıların tepkisiyle karşılaştı ve geri adım atmak zorunda kaldı.

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Amazon'un sahip olduğu canlı yayın devi Twitch, 7 Haziran’da duyurduğu yeni gelir elde etme politikalarıyla birlikte, yayıncıların yayınlarına üçüncü taraf sponsorluk ve reklam yerleştirmesini almasını engelleyeceğini açıkladı. Bu karar, yayıncıların elde edebileceği gelir miktarını büyük ölçüde sınırlayacağı gibi, e-spor takımları başta olmak üzere, platformlarda gerçekleşen çeşitli etkinlikleri ve yardım yayınlarını da tamamen etkileyecekti.

Kararın açıklanmasının ardından dünya çapında on binlerce yayıncı, Twitch'in bu adımlarını keskin bir dille eleştirdi ve yüksek takipçi sayısına sahip önde gelen çok sayıda içerik üreticileri platformda devam edip etmemeyi açıkça sorgulamaya başladı. MoistCr1TiKaL’in “bu çok kötü” ifadesinden daha açık sözlü olan Zack Hoyt (Asmongold), Twitch'in yaptığı değişikliklerinin “küçük yayıncıların para kazanmasını engellemek, tekelleşmek ve istismar” amacıyla uygulandığını belirtti.

Twitch, halihazırda platformlarında yer alan yayıncılarla %50/50 gelir paylaşımı anlaşması yapıyor. Sadece birkaç yıl önce ise bu oran, yayıncılardan yana %70/30 idi. Birçok yayıncı, platformun zaten aşırıya kaçan ve bir şekilde sınırlama getirdiği kazançlarını bu şekildeki reklam ve sponsorluk gelirleriyle dengelemeye çalışıyor.

The Drum’a konuşan içerik üreticilerinin gelir etmesini sağlayan ürünler geliştiren Türkiye merkezli teknoloji şirketi LIVAD Technologies’in kurucu ortak ve CEO'su Arda Genç, Twitch’in sürdürülebilir bir şekilde yaratılan yayın ekosistemini koruma amacıyla “kârlılık ihtiyacını anladığını” belirtti.

Arda Genç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Twitch, büyüme aşamasını geride bıraktı ve artık para kazanmak zorunda. Tüm sosyal platformlar aynı evrimi geçirir. Hem Facebook hem de Instagram, organik erişimi önemli ölçüde sınırladı ve platformlarında anlamlı erişim elde etmek isteyenlerin tek seçeneği olarak reklam ürünlerini sundu. Bu, reklam gelirini artırmak için atılan bir adımdı. İnsanlar bu değişikliklerden rahatsız oldular, ancak çoğu kişi kişisel olarak saldırıya uğradığını hissetmedi. Çünkü bu platformlar yayıncıların proaktif olarak yarattığı, doğrudan satılan ortaklıklar veya üçüncü taraf anlaşma/sponsorluk, pazar yerleri gibi gelir fırsatlarını bilinçli bir şekilde engellemedi.

Ancak Twitch'de durum farklı; Twitch'in, yayıncının kendi kanalı için anlaşma yaptığı marka sponsorluklarının tamamını tekelleştirme isteği, topluluğunu önemli ölçüde kendisinden uzaklaştıran nokta oldu.

Bu hareket aynı zamanda yayıncının gelişimini ve yaratıcı fikir özgürlüğünü negatif yönde etkileyecek bir durum. Bu karar, ‘Kazan – Kazan' üzerinden oluşabilecek bir yayıncı-sponsorluk endüstrisini kapatma yolunda gibi görünüyordu.

Aslında ‘Kazan – Kazan' yöntemi, Twitch’in popülerliğini artırırken içerik üreticilerinin de sevdikleri şeyi yaparak geçimlerini sağlayabilecekleri bir platform haline gelmesini daha mümkün hale getirirdi.”