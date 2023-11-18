Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı düzenlemesi

Elektrikli otomobillerde yüzde 10 özel tüketim vergisine tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki araçlar için esas alınan matrah eşiği 1,25 milyon TL'den 1,45 milyon TL'ye çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BU OTOMOBİLLERDE MATRAH DEĞİŞTİ

Kararla, motor gücü 160 kW’ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

TOGG’A ÖTV KORUMASI

Böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillerde daha düşük maliyetle ulaşılabilecek.

Bu vergi dilimine TOGG otomobiller de dahil. Böylece TOGG'da ÖTV'ye karşı “koruma kalkanı” gelmiş oldu. Böylece aracın satış fiyatı 1,9 milyon TL'ye kadar çıksa da ÖTV oranı artmayacak.

TOGG otomobillerin fiyatına 1 milyon 450 bin TL’ye kadar zam gelmesi halinde bu araçlar bir üst oran olan yüzde 40'lık ÖTV dilimine girmemiş olacak. (AA, SÖZCÜ)

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