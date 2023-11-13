İkinci el otomobilde fiyat düşüşü sürüyor

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında ekimde 134 bin 259 adet satış olurken, fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 düştü.

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Türkiye’de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, ekimde eylüle göre yaklaşık yüzde 5, geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 7 azalırken, araç perakende fiyatları ortalama yüzde 1,54 düştü.

Indicata’nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, ekim ayında yılın en yüksek ilan adedine ulaşıldı.

Eylül ayına göre 10 bin 9, geçen senenin ekim ayına göre 29 bin 492 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı. Ekimde yayınlanan 388 bin 283 adet kurumsal ilanın yüzde 35’i olan 134 bin 259 adedin satıldığı gözlendi.

Bu kapsamda satışlarda, eylül ayına göre yüzde 5, geçen senenin ekim ayına göre yüzde 7 düşüş gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise geçen sene aynı döneme göre satış adetlerinde yüzde 10 artış kaydedildi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 139 bin 335 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ekimde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 düştü. Geçen ay da araç fiyatları aylık bazda yüzde 2,59 gerilemişti.

520 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 82 bin 412 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 47 bin 6 satışla benzinli ve 3 bin 413 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 908, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 520 oldu. Ekim 2022’de 376 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Geçen ay satılan binek araçların yüzde 40’ını C segmenti araçlar oluşturdu. Ekim 2022’ye göre S ve SUV segment araçların satışlarının toplam binek araç satışı içindeki payı arttı. Ekim ayında eylüle göre ise D SUV, S ve C SUV segmentlerinin satış payında artış oldu. (AA)

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