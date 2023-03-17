Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldıklarını açıkladı. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlanacağı bildirildi.

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Togg’un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü’nün görüntüleri de paylaşıldı.

BAŞVURU ÜCRETİ 60 BİN TL

Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor. Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg’un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.

Togg’un Türkiye’nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye’nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2022 yılında seri üretime geçen Togg’un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. (AA)

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