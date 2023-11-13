Toyota C-HR Hybrid görücüye çıktı

Toyota'nın SUV segmentindeki aracı Toyota C-HR Hybrid satışa sunuldu.

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Standart boyut

Toyota, SUV segmentindeki Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye'de satışa sundu. 1,8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, lansmana özel 250 bin TL indirimle 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalarda yerini aldı.

Yeni modelde, otonom sürüşün kapılarını açan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, 12.3 inç multimedya ekranı, perdesiz termal yalıtımlı panoramik cam tavan, JBL “premium ses sistemi”, “shift by wire” elektronik vites, günün her saatine göre değişebilen gelişmiş ambiyans aydınlatması, Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler ve Dijital İç Dikiz Aynası gibi sayısız özellik sunuluyor.

YIL SONU ÖNGÖRÜMÜZ 58 BİN

Toyota markasının yıl sonu hedeflerinden söz eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt konuşmasına şöyle devam etti;

“Toyota olarak 2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz. Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istediğimiz kadar araç tedarik edememiştik. Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık.

Üreticinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük kampanyalarla Ekim ayında en çok satış yapan ilk 3 markadan biri olduk ve yılın sonuna kadar bu yüksek tempoyu devam ettirmek istiyoruz. Bulunurluk sorunu olmadığında ve pazar şartları normal seyrinde olduğunda zaten Toyota'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz.

Önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10'luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik. Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız. Tüm beklentilere yanıt verecek bir yelpazeye sahibiz.”

‘2024'TE OTOMOTİV PAZARINDA YÜZDE 30-35 DARALMA GERÇEKLEŞEBİLİR’

Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve önümüzdeki yıl sektörel öngörülerini paylaşan Bozkurt, “Son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığı gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor” dedi.

Kasım-Aralık aylarında da Ekim ayına benzer bir tablo beklediklerini belirten Bozkurt, “Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yılsonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir” diye konuştu.

ÜÇ SEÇENEKLE SUNULUYOR

Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye'de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç seviyesi Passion olmak üzere tamamen üst seviye donanımlarla dikkat çeken Toyota C-HR'ın tüm versiyonlarında Perdesiz Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı Led Ön Farlar, Toyota C-HR İmzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” elektronik Vites, 12.3 inç Multimedya Ekranı, 12.3 inç Dijital Gösterge Paneli, Entegre Navigasyon, Kablosuz Şarj Ünitesi, ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

Passion X-Sport donanımında ise 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Siyah Tavan, Elektrikli Bagaj Kapağı, Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Vegan Deri/Kumaş Spor Koltuklar, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitorü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor.

Yeni Toyota C-HR'ın en üst donanım seviyesi olan Passion X-Style'da, Passion X-Sport'a ek olarak Çift Renk Gövde, Amber Renk ikişli Premium Deri Spor Koltuklar, 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi, Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler yer alıyor.