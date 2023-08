10 sağlıklı içecek

Özellikle sıcaklarda sıvı alımını artırmanın vücut sağlığı için önemli olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, “Ancak bunu yaparken kan şekerini yükseltmeyen, kilo aldırmayan ve bağışıklığı güçlendiren içecekleri tercih etmeliyiz” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm vücut fonksiyonları için sıvı tüketimi hayati önem taşır. Özellikle de yaz aylarında vücudun sıvı kaybını yerine koymak gerekir.

“Ancak sağlığımız için tükettiğimiz yiyecekler kadar içecekler için de doğru tercihler yapılmalı. Bu konuda çocuklara da örnek olunmalı” tavsiyesinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, hem sağlıklı hem de serinleten içecekleri şöyle sıraladı:

1 – SU

En sağlıklı içecek sudur. Dolayısıyla yaz kış düzenli tüketilmelidir. Her gün en az 2, en çok 4 litre su içmeliyiz. Ancak 5 litreden fazla su içilmesi su zehirlenmesine neden olabilir. Suyun hijyenik olmasına da dikkat etmeliyiz. Ayrıca suyunuza taze nane yaprakları ekleyerek ödem atabilirsiniz.

2- MADEN SUYU

Biz Türkler çoğunlukla arıtılmış su yani yumuşak su içeriz. Yumuşak sular magnezyum başta olmak üzere çeşitli mineraller açısından fakirdir. Dolayısıyla kalp, damar ve iskelet sağlığı için minerallerden zengin sert su içilmesi önerilir. Günde iki küçük şişe maden suyu içmek yeterlidir. Tansiyon problemi olanlar sınırlı tüketmelidir.

3 – LİMONATA

Limon ve dolayısıyla limon suyu kaliteli bir C vitamini kaynağıdır. Ancak, limonatanın C vitamini kaynağı olarak anılabilmesi için taze sıkılmış olması ve bekletmeden içilmesi gerekir. Limonataya olabildiğince az şeker eklenmelidir. Limonatanızı hazırlarken şeker yerine doğal bal ya da pekmez kullanabilirsiniz. Pekmezde bulunan demirin emilebilirliği limondaki C vitaminiyle artar. Limon kabuğunda bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanserden koruyan bir madde olan “limonoid” bulunur. Bu nedenle limonataya rendelenmiş limon kabuğu eklenebilir. Şekerli bir içecek olduğu için diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar tarafından tercih edilmemelidir.

4 – KEFİR

Probiyotik yani iyi huylu bakterilerden zengin bir besin olduğu için mikrobiyotamızı destekleyerek bağırsak sağlığımızı korur, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve duygu durumumuzu iyileştirir. Dengeli ve güçlü bir mikrobiyota zararlı yani patojen mikroorganizmaların vücudumuzda üremesine mani olur.

5 – AYRAN

Yaz günlerinde kaybettiğimiz elektrolitleri yani mineralleri yerine koymamızı kolaylaştırır. Ayranı ev yapımı yoğurt ve maden suyunu çırpıp hazırlamanızı öneririm. İçine pancar suyu ekleyerek pembemsi renk bir ayran elde edebilirsiniz. Pancarın nitrik oksit seviyesini artırıcı etkisi dokularınızın daha iyi oksijenlenmesini sağlar. Ayrana semizotu ekleyip, blenderize ederseniz omega 3 yağ asitlerinden zenginleşir

6 – SOĞUK BİTKİ ÇAYI

Bitki çaylarını hazırlarken 3 bitkiden fazlasını karıştırmamaya özen gösterin. 3 bitkiden fazlası bir araya geldiğinde ortaya çıkacak etkiyi kestiremeyiz. Nitekim, her ilacın hammaddesi bir bitkidir. Günde 5 bardaktan fazla bitki çayı içmeyin.

7 – BUZLU ÇAY

Ev yapımı olanını tavsiye ederim. Buzlu çayda siyah ya da yeşil çay kullanılabilir. Her iki çay türü de antioksidan özellikler taşır. Buzlu çay rendelenmiş yaz meyveleri ile doğal olarak aromalandırılabilir.

8 – KOMPOSTO

Mevsim meyveleriyle hazırlayacağınız kompostolar başta bağırsak sağlığı olmak üzere vücut için çok faydalıdır. Şekersiz ya da pekmezle tatlandırarak tüketilebilir.

9 – SOĞUK KAHVE



Soğuk kahveyi hazırlarken kullanılan kahve filtre edilmişse ve kavrulmamışsa, kavrulmuşsa da 400 derecenin altında kavrulmuşsa ‘soğuk kahve sağlıklı bir içecektir' diyebiliriz. Ancak, günde 3 bardaktan fazla tüketilmemelidir.

10 – SPORCU İÇECEĞİ

Sporcu içeceklerinin enerji içecekleriyle karıştırılmaması gerekir. Sporcu içecekleri atletik performansı artırmak ve su kaybını engellemek için formüle edilmiş, karbonhidrat ve elektrolit içeren; enerji içeceklerinin aksine kafein içermeyen sağlıklı içeceklerdir. Sporcular tarafından performansı desteklemek amacıyla tüketilebilir.

DİKKAT!

Yaz aylarında asitli ve şekerli içecekler sıkça tüketiliyor. Ancak bunların fazlası hem kan şekerini hem de kan yağlarını yükseltebilir. Dolayısıyla mutlaka etiketleri okunmalı, içilecekse doğal yolla tatlandırılanları tercih edilmelidir. Yine sık tüketilen enerji içeceklerinin; enerji sağlayarak performansı ve dikkati artırdığı gibi söylemlerle gençler arasındak tüketimi yaygınlaşmıştır. Bu içecekler kafein içermektedir. Bazı ülkelerde 18 yaş altına satışı yasaklanmıştır. Bu içecekler kesinlikle alkollü içeceklerle karıştırılarak içilmemelidir. Çalışmalarda bu içeceklerin alkolün zehirlenme belirtilerini maskeleyip alkole bağlı hasar olasılığını artırdığı gösterilmiştir.