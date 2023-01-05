Acil görüşme sonrasında Covid-19 uyarılarını ülkelere gönderdiler: Bunları yapın

Avrupa'nın önde gelen kuruluşlarından IPCR üye ülkelere corona virüsü salgını ile ilgili yeni uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü yayılmaya devam ediyor…

Çin’de geçen haftalarda “sıfır Covid-19” uygulamasının kalkması karantina gibi kısıtlama ve önlemlerin bırakılmasıyla birlikte sınırların açılması dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa’da Çin’e karşı takınılacak tutum ile ilgili bir belirsizlik devam ederken bloğun en önemli kuruluşlarından Avrupa Kriz Yanıt Mekanizması (IPCR) bir açıklama yaparak AB ülkelerine tavsiyelerde bulundu. Kurum acil toplantılar sonrasında alınan bu tavsiyeleri üye ülkelere gönderdi.

İŞTE IPCR’IN UYARILARI

– AB üyesi ülkeler Çin’den gelen yolculara uçuştan en az 48 saat önce yapılmış negatif Covid-19 testi sunmalarını istemeli.

– Çin’e giden ve Çin’den gelen bütün yolcular maske takmalı.

– Yetkililer Çin’den gelen yolculara rastgele Covid-19 testi yapmalı.

– Yetkililer uçağın atık deposunu incelemeli ve olası bir corona virüsünü kayıtlara geçerek harekete geçmeli.

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