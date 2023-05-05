Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı

ABD'de anne karnındaki bir bebeğe beyin ameliyatı yapıldı. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştiren doktorlar, bebeği doğumundan sonra ölümüne yol açacak kalp yetmezliği ve nörolojik rahatsızlıklar gibi ciddi hastalıklardan kurtarmış oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Boston kentinde henüz anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı.

CNN televizyonunun haberine göre, Boston Çocuk Hastanesi’nden bir grup doktor, türünün ilk örneği olan beyin ameliyatını çocuk henüz anne karnındayken başarıyla gerçekleştirdi. Doktorlar, “Galen ven malformasyonu” adı verilen, nadir ortaya çıkan hastalığı bebek 30 haftalıkken tespit etti.

ABD’de “Stroke” adlı bilim dergisinde yayımlanan ve alanında ilk olduğu belirtilen ameliyat, ultrason kullanılarak atardamarın tespiti yöntemiyle gerçekleştirildi. Doktorlar, annenin karnından uzun bir iğneyi bebeğin beyninin etkilendiği kısma yönlendirmek için ultrason kullandı. Doktorlar, daha sonra damarlara geri akışı engellemek amacıyla damarın içine bir madde enjekte etti.

Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştiren doktorlar, henüz doğmamış bebeği doğumundan sonra ölümüne yol açacak şekilde kalp yetmezliği ve nörolojik rahatsızlıklar gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasından kurtarmış oldu.

Boston Çocuk Hastanesi’nden Dr. Darren Orbach, hastalığın tedavi edilmemesi halinde doğum sonrasında bebekte ciddi beyin hasarları ve kalp yetmezliği gibi önemli sorunların oluşabileceğini söyledi. Hastalığa sahip tüm bebeklerin yüzde 50 ila 60’ında doğumdan hemen sonra ciddi rahatsızlıkların ortaya çıktığını belirten Orbach, “Hastalığın yaklaşık yüzde 40’lık bir ölüm oranı var. Hayatta kalan bebeklerin de yaklaşık yarısı ciddi nörolojik ve zihinsel sorunlar yaşıyor” dedi.

Doktorlar, ameliyattan kısa süre sonra 17 Mart’ta dünyaya gelen Denver adlı bebeğin, yaklaşık iki ayın ardından halen sağlıklı olduğunu, kalp yetmezliği için herhangi bir ilaç kullanmadığını ve ek müdahaleye ihtiyaç duymadığını belirtiyor. (AA)

İlginizi Çekebilir 10 yıl beyin tümörüyle yaşadığını öğrendi: "Elektrik çarpması gibi"