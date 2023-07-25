Aşırı terleme neden olur, nasıl geçer?

Aşırı terleme, ter bezlerinin normalden çok daha fazla ter ürettiği ve salgıladığı bir durumdur. Bu aşırı terleme, genellikle belirli bölgelerde yoğunlaşır; avuç içleri, koltuk altları, ayak tabanları ve yüz gibi alanlarda terleme şiddeti doruk seviyeye çıkar. Günlük aktivitelerde, sosyal etkileşimlerde ve iş yaşamında aşırı terleme, kişiyi utanca, rahatsızlığa ve güven eksikliğine sürükleyebilir.

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Sıcak bir yaz gününde güneş ışığı altında keyifli bir an yaşarken veya yoğun bir spor etkinliğinde terlemek, vücudumuzun doğal bir tepkisidir ve normal bir durumdur. Ancak, bazı kişiler için terleme olağanın çok ötesine geçer ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen aşırı bir soruna dönüşür. İşte tam burada, hiperhidrozis yani aşırı terleme, hayatın merkezine oturur.,

Aşırı terleme, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres ve anksiyete, sıcak hava koşulları, bazı ilaçlar veya altta yatan sağlık problemleri gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenler, her bireyde farklılık gösterebilir ve net bir sebep bulmak bazen zor olabilir.

AŞIRI TERLEME NEDİR?

Aşırı terleme, vücutta normalden daha fazla ter üretimi ve salgılanması anlamına gelir. Terleme, vücut sıcaklığını düzenleyen doğal bir mekanizmadır ve çoğu zaman normal bir tepkidir. Ancak, bazı durumlarda terleme miktarı normalin çok üzerine çıkabilir ve kişiye rahatsızlık verebilir.

Aşırı terleme, iki farklı türde olabilir:

Fizyolojik Aşırı Terleme: Yoğun fiziksel aktivite, sıcak hava koşulları, ateş, stres veya endişe gibi durumlarda oluşan normal reaksiyonlar sonucu görülebilir. Bu tip terleme genellikle geçicidir ve altında yatan ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez.

Patolojik Aşırı Terleme (Hiperhidroz): Bazı insanlar, vücutlarının normalden daha fazla ter üretirler ve bu durum yaşam kalitesini etkileyecek düzeydedir. Hiperhidroz, genellikle belirli bölgelerde aşırı terleme olarak ortaya çıkar, özellikle avuç içleri, ayak tabanları, koltuk altları ve yüz gibi bölgelerde yoğunlaşabilir. Bu durum sosyal durumlarda utanca yol açabilir ve günlük aktiviteleri etkileyebilir.

Hiperhidrozun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu durumu yaşayan kişiler, terleme sorunlarıyla başa çıkmak için doktorlarıyla görüşmeli ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi almalıdır. Tedavi seçenekleri arasında topikal (yerel) ilaçlar, botoks enjeksiyonları, ter bezlerini geçici olarak etkisiz hale getiren prosedürler ve nadiren cerrahi müdahale yer alabilir.

AŞIRI TERLEME BELİRTİLERİ NELER?

Aşırı terleme (hiperhidroz) belirtileri, terleme miktarının normalden önemli ölçüde fazla olduğu belirli bölgelerde ortaya çıkar. Bu belirtiler şunları içerebilir:

Sürekli Nemli Cilt: Aşırı terleyen bölgelerde cilt sürekli olarak ıslak ve nemli olabilir. Bu durum, özellikle avuç içleri, koltuk altları, ayak tabanları ve yüz gibi bölgelerde belirgindir.

Şiddetli Ter Kokusu: Aşırı terleme, terleme bölgelerinde bakterilerin gelişmesine neden olabilir ve bu da kötü kokulu ter oluşumuna yol açabilir.

Ellerde ve Ayaklarda Beyaz veya Soluk Cilt: Avuç içleri ve ayak tabanları aşırı terlediğinde, bu bölgelerdeki cilt beyaz veya soluk bir renk alabilir.

Yüzde Kızarıklık: Bazı insanlar, aşırı terleme nedeniyle yüzlerinde kızarıklık yaşayabilirler. Özellikle sosyal durumlarda utanca yol açabilir.

Giysilerde Islaklık: Aşırı terleyen kişiler, özellikle koltuk altları bölgesinde giysilerinin ıslak olduğunu fark edebilirler.

Sürekli Ayak Mantarı veya Deri Problemleri: Ayak tabanları aşırı terlediğinde, bu bölgede ayak mantarı veya diğer deri sorunları daha sık görülebilir.

Sosyal ve Psikolojik Sorunlar: Hiperhidroz, kişinin sosyal ilişkilerini ve özgüvenini olumsuz etkileyebilir. Özellikle el sıkışma, yazı yazma, sosyal etkileşimler ve iş görüşmeleri gibi durumlarda zorlayıcı olabilir.

AŞIR TERLEME NEDENLERİ NELER?

Aşırı terlemenin nedenleri çeşitli olabilir ve bazı durumlarda net bir sebep belirlenemeyebilir. Aşağıda, aşırı terlemenin olası nedenlerini içeren genel bir liste bulunmaktadır:

Genetik Yatkınlık: Hiperhidroz, ailede aşırı terleme sorunu olan kişilerde daha yaygın olarak görülebilir. Genetik faktörlerin rolü, kişinin ter bezlerinin sayısı ve büyüklüğü gibi etkenlerle ilişkilendirilebilir.

Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişiklikler, özellikle ergenlik dönemi, hamilelik, menopoz veya tiroid bezinin düzensiz çalışması gibi durumlar, terleme düzenini etkileyebilir.

Stres ve Anksiyete: Günlük yaşam stresi veya anksiyete, sempatik sinir sistemini uyarabilir ve terleme miktarını artırabilir.

Sıcak Hava ve Fiziksel Aktivite: Normal reaksiyonlar olarak, vücut sıcaklığını düzenlemek için sıcak hava koşullarında veya yoğun fiziksel aktivite sırasında terleme artabilir.

Beslenme: Bazı baharatlı gıdalar, kafein ve alkol, vücut ısısını artırarak terlemeyi tetikleyebilir.

Diyabet: Diyabet hastaları, kan şekeri düzeylerindeki değişiklikler nedeniyle aşırı terleme yaşayabilirler.

Menopoz: Menopoz döneminde hormonal değişiklikler ve hormonal dengesizlikler, özellikle gece terlemeleri şeklinde aşırı terlemeye neden olabilir.

Tiroid Problemleri: Hipertiroidi (tiroid bezinin aşırı çalışması), metabolizma hızını artırabilir ve buna bağlı olarak terlemeyi artırabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, yan etkileri olarak aşırı terlemeye neden olabilir.

Anormallikler veya Hastalıklar: Sinir sistemini etkileyen bazı hastalıklar veya anormallikler, terleme düzenini etkileyebilir.

Obezite: Aşırı kilolu olmak, vücut sıcaklığını düzenlemeyi zorlaştırabilir ve terlemeyi artırabilir.

AŞIRI TERLEME TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hiperhidrozis tedavisi, terlemenin şiddetini azaltmayı veya kontrol altına almaya yönelik çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi seçenekleri, terlemenin şiddeti, yaygınlığı ve kişinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte yaygın hiperhidroz tedavi yöntemlerinden bazıları:

Topikal (Yerel) Tedaviler: Hafif ve orta düzeyde hiperhidroz için, terleme bölgelerine uygulanan topikal (yerel) antiperspirantlar kullanılabilir. Bu antiperspirantlar, ter bezlerini geçici olarak tıkayarak terlemenin azalmasına yardımcı olur. Bazı ürünler, alüminyum tuzları içerir ve ter bezlerini tıkayarak terlemeyi azaltırlar.

Botoks Enjeksiyonları: Botulinum toksini (botoks) enjeksiyonları, hiperhidroz tedavisinde sık kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu enjeksiyonlar, ter bezlerini geçici olarak felç ederek terleme miktarını azaltır. Özellikle koltuk altları, avuç içleri ve ayak tabanlarındaki aşırı terleme için etkili bir seçenektir. Tekrarlayan enjeksiyonlar gerekebilir.

İyontoforez: İyontoforez, suyun elektrik akımıyla terleme bölgelerine geçirilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Avuç içleri, ayak tabanları ve koltuk altları için özellikle etkilidir. Belirli bir süre boyunca, eller veya ayaklar bir su kabında elektrik akımına maruz bırakılır ve terlemeyi azaltır.

Sistemik İlaçlar: Doktorlar, hiperhidrozu tedavi etmek için sistemik ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar, ter bezlerini etkileyerek vücutta genel terleme miktarını azaltabilirler. Ancak, bu tür ilaçların yan etkileri olabilir ve kullanmadan önce dikkatli bir değerlendirme gerekebilir.

Cerrahi Müdahaleler: Şiddetli hiperhidroz durumlarında, cerrahi seçenekler düşünülebilir. Endoskopik torakal sempatektomi (ETS), koltuk altlarındaki ter bezlerini etkisiz hale getiren bir cerrahi prosedürdür. Ancak, bu yöntem nadiren kullanılır ve ciddi yan etkileri olabileceğinden son çare olarak düşünülür.

AŞIRI TERLEME NASIL GEÇER?

Aşırı terlemeden kurtulmak için aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki her birey farklı olduğu için etkili olabilecek yöntemler kişiden kişiye değişebilir. Aşırı terleme sorununuzun devam etmesi durumunda bir doktora danışmak ve profesyonel bir değerlendirme almak önemlidir.

Topikal Antiperspirantlar: Aşırı terleyen bölgelere düzenli olarak güçlü antiperspirantlar uygulamak, terleme miktarını azaltabilir. Alüminyum klorür içeren antiperspirantlar ter bezlerini tıkayarak terlemenin azalmasına yardımcı olabilir.

Giysiler ve Ayakkabılar: Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler giymek ve terlemeyi önlemek için hava geçirgen ayakkabılar tercih etmek faydalı olabilir. Pamuklu kumaşlar gibi hava geçiren malzemeler, cildin hava almasına izin vererek terlemeyi azaltabilir.

Stres ve Anksiyete Yönetimi: Stres ve anksiyete, terlemenizi artırabilir. Yoga, meditasyon, derin nefes alma gibi stres yönetimi teknikleri uygulayarak vücuttaki stres tepkisini azaltabilir ve terlemeyi kontrol altına alabilirsiniz.

Botulinum Toksini (Botoks) Enjeksiyonları: Hiperhidrozis tedavisinde etkili bir seçenek olan botoks enjeksiyonları, ter bezlerini geçici olarak felç ederek terleme miktarını azaltır. Özellikle koltuk altları, avuç içleri ve ayak tabanları için kullanılır.

İyontoforez: İyontoforez, suyun elektrik akımıyla terleme bölgelerine geçirilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Avuç içleri, ayak tabanları ve koltuk altları için özellikle etkilidir.

Cerrahi Müdahaleler: Şiddetli hiperhidroz durumlarında, cerrahi seçenekler düşünülebilir. Endoskopik torakal sempatektomi (ETS), koltuk altlarındaki ter bezlerini etkisiz hale getiren bir cerrahi prosedürdür. Ancak, bu yöntem nadiren kullanılır ve ciddi yan etkileri olabileceğinden son çare olarak düşünülür.

Beslenme ve Sıvı Alımı: Baharatlı gıdaları, kafein ve alkolü sınırlamak ve bol su içmek, vücut ısısını düzenleyerek terlemeyi azaltabilir.