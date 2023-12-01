Baş ağrısından şikayetçi olanlar için umut ışığı

Yapılan bir araştırma, çoğu insanın muzdarip olduğu yaygın baş ağrılarının boyundaki bir iltihaplanmadan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, yaklaşık yarısı gerilim tipi baş ağrısı çeken, yaşları 20 ile 31 arasında değişen 50 yetişkinin, ağrılarının kaynağını bulmak için MRI taramalarına tabi tutulmasını sağladı.

50 kişiden 16’sında gerilim tipi baş ağrısı vardı ve 12’sinde gerilim tipi baş ağrısı artı migren atakları vardı. Geriye kalan 22 kişi ise kontrol grubuna alındı.

Taramalarda hastaların, boynun arkası, omuzlar ve boyuna kadar uzanan trapezius kaslarında daha yüksek düzeyde T2 sinyalleri olduğu bulundu.

Bu sinyaller, örneğin iltihaplanma yoluyla belirli kaslar etkinleştiğinde yükseliyor. Bu yüksek seviyeler, hastaların baş ve boyun ağrısı yaşadığı, yani boyun kaslarının aktif olduğu günlerde görüldü.

Bu da yaralanma ve stresin neden olduğu boyundaki iltihaplanmanın gerilim tipi baş ağrılarıyla bağlantılı olabileceğini düşündürdü. Araştırmacılar bu bulgunun, sıradan ilaçların yerine boynu hedef alan yeni tedavilere yol açabileceğine inanıyor.

BOYUN BÖLGESİNE YÖNELİK TEDAVİLER ARTACAK

Almanya’daki Münih Teknik Üniversitesi’nde çalışmanın baş yazarı ve radyoloji asistanı Dr. Nico Sollmann, “Yaklaşımımız, migrende boyun ağrısı veya gerginlik gibi birincil baş ağrılarında boyun kaslarının tutulmasına dair ilk nesnel kanıtları sağlıyor” dedi.

Araştırmacılar, katılımcıların baş ağrısı ve boyun ağrısı yaşadığı günlerde, T2 seviyelerinin daha yüksek olduğunu buldu; bu da kasların iltihaplanma sonucu aktive olduğunu gösteriyor. Gerilim baş ağrısı ve migren atakları olan katılımcılar en yüksek T2 seviyelerine sahipti.

Gerilim tipi baş ağrıları, boyun ve kafa derisi kasları gerildiğinde veya kasıldığında ortaya çıkıyor. Ağrı aynı zamanda donuk veya ağrılı olabilir ve boyun, kafa derisi ve omuzlarda hassasiyetle sonuçlanabilir.

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