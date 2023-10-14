Baş dönmesinin 12 nedeni

Baş dönmesinin pek çok sağlık sorunundan kaynaklanabileceğini bu yüzden de nedenini tespit etmenin hayli zor olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz bu konuda önemli ipuçları verdi…

Nazan DOĞANER HALICI

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Uzmanlar, baş dönmesinin hastalık değil sadece çeşitli sorunlardan kaynaklanan bir belirti olduğunu vurguluyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, her yaşta görülebilen ve çoğu zaman ciddiye alınmayan baş dönmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

VERTİGODAN FARKLIDIR

Baş dönmesi yaygın bir sorun. Pek çok kişi ‘'vertigo” ve “baş dönmesi” terimleri birbirinin yerine kullanır ancak ikisi birbirinden farklıdır. Vertigoda etraftaki nesneler ve bulunan ortam dönüyormuş gibi görünür, baş dönmesinde ise kişinin kendisi bir sersemlik ve denge kaybı yaşar. Vertigo, iç kulaktaki problemler nedeniyle oluşur. İç kulak kanallarında kalsiyum parçacıkları birikip beynin bilgileri yanlış okumasına neden olabilir. Meniere hastalığı da kulak kanallarında sıvı birikimi durumudur. Kulaklarda çınlamaya ve vertigoya yol açabilir. İç kulak iltihaplamaları da vertigoya neden olur.

KENDİNİZİ TEST EDİN

■ Baş dönmesi, çok sık karşımıza çıkmakla birlikte sebebini ortaya koymak oldukça zor ve karmaşıktır.

■ Bu nedenledir ki baş dönmesi yakınmasını nöroloji hekimleri de, kulak burun boğaz hekimleri de pek sevmez. Çok fazla nedeni vardır ve bu nedenleri tek tek araştırmak gerekir.

■ Baş dönmesi yakınması ile gelen hastaya nedeni ortaya koymak için ipucu niteliğindeki şu soruları sorarız…

İŞTE SORULAR

Zaman zaman başınız dönüyor ve sebebini merak ediyorsanız siz de hastalarıma yönelttiğim bu sorulardan ipuçları çıkarabilirsiniz. Tabii bu sorunu sık yaşıyorsanız en doğrusu ilgili branştaki uzman bir doktora başvurmanızdır. İşte sorular ve yapılması gerekenler:

1-Baş dönmenize bulanık görme, çift görme, elde ve yüzde uyuşma eşlik ediyor mu? –Yanıtınız ‘evet' ise mutlaka beyin incelemesi gerekir.

2- Başınız döndüğünde kulağınız çınlıyor mu? ‘Evet' diyorsanız bu büyük olasılıkla kulağa ait bir nedene bağlıdır ama yine de bazen beyincik bölgesinde tümörler çınlama yapabileceği için düşük ihtimal de olsa beyin incelemesi yapılmalıdır.

3- Baş dönmenize sarhoş gibi yürüme eşlik ediyor mu? Ediyorsa kendinize şu testi yapın; sarhoş gibi yürüme ve dengesizlik göz açıkken de var mı yoksa sadece göz kapalı iken mi oluyor? Bunu test edin. Sadece göz kapalı iken oluyorsa kulak ile ilgili bir neden veya B12 vitamini eksikliği vardır. Göz açıkken de oluyorsa mutlaka beyin incelemesi yapılır. Halk arasında MS olarak telaffuz edilen Multiple Skleroz'da da hastalar otururken dengelerini kontrol edebilirken, ayaktayken baş dönmesi ya da dengesizlik hissi yaşayabilir.4-

4-Başınız döndüğünde vücudunuzda soğuk terleme ve baygınlık hissi de oluyor mu? Cevabınız evet ise açlıkta veya yemeklerden hemen sonra baş dönmenizde artış olup olmadığını kontrol edin. Çünkü şeker probleminiz olabilir.

5- Baş dönmeniz çok kısa ama sık aralıklarla mı ortaya çıkıyor? O zaman kalbinizde bir sıkıntı, örneğin ritim bozukluğu olabilir. Kalbinizi inceletmeniz gerekir. Yine kısa süren baş dönmesi ve baygınlık hissi atakları “gizli sara” hastalığında görülebiliyor. EEG dediğimiz elektroensefalografi tetkiki yapılmalıdır.

6- Genç yaşta baş dönmesi sorunu mu yaşıyorsunuz? Özellikle gençlerde gördüğümüz baş dönmesi atakları beslenme yetersizliğine bağlı olabiliyor. Mutlaka ayrıntılı bir kan tahlili yapılmalıdır.

7- Baş dönmeniz özellikle baş hareketleri ile tetiklenip, artıyor mu? Bu boyun fıtığı veya iç kulağa ait bir nedenden kaynaklanıyor olabilir.

8- Baş dönmesi probleminiz mutsuzluğa, isteksizliğe ve baş ağrılarına da mı yol açıyor? Bu durumda yaşadığınız sorun depresyona bile bağlı olabilir.

9- Baş dönmesine yorgunluk ve cilt solukluğu da eşlik ediyor mu? Bu durum kansızlık habercisi olabilir, demir ve D vitaminleri araştırılmalıdır.

10- Baş dönmeniz ani ayağa kalktığınızda ya da dik bir merdiven çıkarken mi oluyor? Nedeni tansiyon dengesizliği olabilir.

11- Baş dönmeniz şiddetli baş ağrısı olarak bilinen migren atakları sırasında ortaya çıkıp, sık mı tekrar ediyor? Bu da vestibüler migren olarak adlandırılan migrene bağlı gelişen baş dönmesi ataklarına işaret eder.

12- Susuz kaldığınızda başınız dönüyor mu? Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissidir. Bir süre sonra halsizlik başlar. Sıvı kaybı artınca da baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü ortaya çıkar.