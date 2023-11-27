Beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu.

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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dahili yoğun bakımda yatan C.K’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Hastanenin Organ ve Doku Biriminin aile ile görüşerek, organ bağışına vesile oldukları aktarılan açıklamada, Malatya İnönü Üniversitesi’nden gelen ekiplerin hastanın organlarını çıkarttığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Karaciğeri Malatya’ya 62 yaşında bir hastaya, sağ böbreği İstanbul’a 44 yaşında bir hastaya, sol böbreği ise Sivas’a 46 yaşında bir hastaya gönderilmiştir. Aile, babalarının karaciğer ve böbreklerini bağışlayarak büyük bir insanlık örneği göstermiştir. Organ bekleyen hastalara umut vermesi biraz da olsa aileyi mutlu etmiş, babalarının organları yeni bedende yaşayacak olması hüzünlerini az da olsa hafifletmiştir.” (AA)