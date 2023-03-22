Bilimsel araştırma: Demans belirtileri orta yaşta başlıyor

Yapılan bir araştırma, yürüme ve konuşma yeteneğinin azalmasının demans için erken bir uyarı işareti olduğunu öne çıkardı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yer alan Harvard Tıp Okulu ve Hebrew SeniorLife’tan bilim insanları, yürüme ve konuşma becerilerinin ortalama 55 yaşında azalmaya başladığını, bu nedenle demans için 65 yaşı baz almak yerine, araştırmaların orta yaştan başlaması gerektiğini belirttiler.

Baş araştırmacı Junhong Zhou yaptığı açıklamada, “40 ila 64 yaşları arasındaki çok sayıda kişiyi değerlendirdik ve normal, sessiz koşullar altında yürüme yeteneğinin bu yaş aralığında nispeten sabit kaldığını gözlemledik.”

“Ancak, nispeten sağlıklı olan bu toplulukta bile, katılımcılardan aynı anda yürümelerini ve zihinsel bir aritmetik görevi yapmalarını istediğimizde, yaşamın altıncı on yılının ortasından itibaren yürüyüşte ince ama önemli değişiklikler gözlemleyebildik.” dedi.

640 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, Mayıs 2018 ile Temmuz 2020 arasında aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışan 640 İspanyol katılımcıyı gözlemlediler. Çalışma geçen hafta The Lancet Healthy Longevity dergisinde yayınlandı.

Zhou, “Nöroloji ve yaşlanma alanlarında ikili görev performansı, beyin sağlığının önemli bir göstergesidir. Çift görevli yürüyüşün yaşla ilgili bu düşüşü, müdahalelerin ne zaman başlaması gerektiğini çok daha erken bir yaşta gösterebilir.” dedi.

Araştırmacılar azalan biliş ve hafızayı, frontal lob ile hipokampusun küçülmesine ve insanlar yaşlandıkça beyindeki kimyasal habercilerin üretimindeki yavaşlamaya bağladıklarını açıkladılar.



Zhou, “Çalışmamızın, ikili görev performansının yaşlılığa kadar sürdürülmesini destekleyen yaşam tarzı ve diğer değiştirilebilir faktörleri ve bu faktörleri hedef alan müdahaleleri keşfetmek için gelecekteki araştırmaları teşvik edeceğini umuyoruz.” diye ekledi.

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