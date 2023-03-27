Bilimsel araştırma: Strese karşı koyun terapisi

Yapılan bir araştırma, koyun gibi tüylü çiftlik hayvanlarıyla etkileşim kurmanın gerginliği azalttığını ve ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, koyunların şehir merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde yer almasının şehirde yaşayanların ve öğrencilerin stresini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Son iki yılda, yaklaşık 25 koyunun California Üniversitesi’ndeki merkez kampüs çimlerinde otlanmasına izin verildi. Araştırmacılar, koyunların otlanmaktan ve gübre bırakmasından çok daha fazlasını yaptıklarını keşfettiler.

Araştırmacılar yaklaşık 200 öğrenci ve personelle anket yaptı ve koyunların yanından geçenlerin veya koyunların yakınında okuyanların, çiftlik hayvanlarına hiç rastlamayan insanlara kıyasla “önemli ölçüde daha düşük strese girme olasılığının” olduğunu buldu.

Hayvanlarla karşılaşmanın insanların ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunu tespit eden bilim insanları, öğrenciler için sınav öncesi sakinleştirici bir etki yarattığını vurguladılar.

Ekip, Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan bulgularının, her yaştan öğrencinin stres ve ruh sağlığı ile mücadele etmede önemli olduğunu söyledi.

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