Bronşite karşı doğal yöntemler

Soğuk kış günlerinde pek çok kişiyi etkileyen bronşit, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından gelişiyor. Prof. Dr. Erk, inatçı öksürüğe neden olan hastalıkla mücadelenin doğal yollarını sıraladı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bronşların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bronşit her yaşta görülebiliyor. Hastalığın akut ve kronik olmak üzere iki türü bulunuyor. Akut bronşite genellikle influenza gibi bronşlara yerleşen virüsler neden oluyor. Soğuk algınlığı ve grip geçiren kişilerin bronşite daha yatkın olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kış aylarında sıkça görülen bronşitle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Birçok nedeni var

Akut bronşit akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan bronşların şişerek iltihaplanmasıdır. En sık neden üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte virüslerdir. Bütün akut bronşit vakalarının yüzde 90'ından virüsler, yüzde 10 kadarından bakteriler sorumludur. Ayrıca fiziksel ve kimyasal etkenler de akut bronşite neden olabilir. Bronşit özellikle erkeklerde sık görülen bir hastalıktır. Sigara, duman, hava kirliliği, ani ısı değişiklikleri, soğuk hava, çok kuru ve nemli havalar akut bronşiti tetikleyebilir. Akut bronşit alerjisi olan hastalarda daha sık ve ağır seyreder.

Sigara içiyorsanız Dikkat

Uzun süre kapalı ortamlarda kalanlar ve havalandırması olmayan yerlerde çalışanlar da risk grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca beden dirençleri daha düşük olduğu için sigara içen kişiler de daha kolay bronşit olur ve tedaviye daha zor yanıt verir.

Hangi şikayetlere yol açar?

Bronşitte inatçı ve şiddetli öksürük en sık şikayettir. Öksürük neredeyse olmazsa olmaz şikayetlerden biridir ve balgam sıklıkla öksürüğe eşlik eder. Balgam koyu renkli olabilir, kan içerebilir. Hafif ateş, göğüste yanma, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları tabloya eşlik edebilir. Erişkinlerde boğmaca hastalığı akut bronşite ve çok uzun süreli inatçı öksürüğe neden olabilir. Boğmacadan korunmak için aşı yapılması bu açıdan son derece önemlidir.

Zatürre ile karıştırılır

Bronşit teşhisi; fiziksel muayene, kan tahlilleri ve akciğer filmi çekilerek konur. Bronşit ve zatürre hemen hemen aynı şikayetlere yol açtığından genellikle birbiriyle karıştırılabilir. Fakat akciğer filmleri birbirinden farklı özellik taşır. Ayrıca zatürrede akciğerlerden kendine has sesler duyulabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Etken sıklıkla virüsler olduğu için antibiyotik tedavisi gerekmez. Ancak bakterilerin işin içine karıştığı anlaşılırsa antibiyotik kullanılabilir. Balgamın renkli olması hastalar ve doktorlar tarafından antibiyotik kullanılması için gerekçe olarak değerlendirilir. Oysa viral bronşitte de renkli balgam söz konusu olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla akut bronşit yanlış ve gereksiz olarak antibiyotiklerin en sık kullanıldığı hastalıklardır. Akut bronşitin tedavisi belirtilere yöneliktir. Ateş ve ağrı kesici ilaçlar, bitkisel öksürük kesici ilaçlar ve yatak istirahati sıklıkla yeterlidir.

Şifa kaynağı gıdalar

Bronşitten korunmak için öncelikle bağışıklık sistemini desteklemek gerekiyor. Özellikle beslenme ve uyku kalitesi vücut direncini artırır. Yeşillikler, sebze ve meyvelerden oluşan bir diyet vücudun ihtiyacı olan kalori, vitamin, mineral ve antioksidanları yeteri kadar sağlar. Az miktarda organik, temiz ve taze hayvansal ürünler de bu diyete katkı sağlayıp, bağışıklık sistemini aktive eder. Doğal antibiyotik olan bal, bronşlardaki enfeksiyonu azaltır. Balı limon ve zencefille karıştırarak tüketmeniz çok daha faydalı olur.

Susamadan su için

Bol miktarda su tüketmek bronşit tedavisinde oldukça etkilidir. Su balgam çıkarmaya yardımcı olur ve vücuttaki enfeksiyon daha rahat dışarı atılır.

Bunlara dikkat edin

Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, elleri sık sık yıkamak ve herkesin temas ettiği yerlere dokunmamaya çalışmak hastalığa karşı önleyici olabilir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu zamanlarda da mümkünse dışarı çıkılmamasında yarar vardır. Alkol ve sigara bağışıklık sistemini çökerten olumsuz etkilere sahip maddelerdir ve bunlardan da kesinlikle uzak durulmalıdır.