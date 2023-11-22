Elektronik sigara sanıldığı kadar masum değil!

2020 yılında dünyada 2,2 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri hastası tespit edildiğini belirten Op. Dr. İlteriş Türk, ‘’Hastalığın en önemli nedenlerinden biri sigara. Tabii özellikle gençlerde kullanımı artan e-sigara da bu riski arttırıyor’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Akciğer kanseri vakaları Dünya'da ve ülkemizde artıyor. Yaşanan artışa karşın akciğer kanserinin önlenebilir olduğunu, öncelikle tütün ve tütün ürünleri kullanımından uzak durulması gerektiğini vurgulayan TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Üyesi Op. Dr. İlteriş Türk, “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında hayati uyarılarda bulundu. İşte açıklamaları:

Kadınlarda da çok yaygın

Akciğer kanseri, tüm dünyada halen çok yaygın ve sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Kasım ayı, akciğer kanseri konusunda farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlere vurgu yapmak amacıyla tüm dünyada “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” olarak ilan edildi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu olarak, akciğer kanserinin alınacak tedbirlerle önlenebileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 2020 yılında dünyada 2,2 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri hastası tespit edildi. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımındaki artışa bağlı olarak akciğer kanseri görülme sıklığı erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da artmaktadır.

Yılda 30 paket sigara içiyorsanız dikkat!

Tanı sonrası beklenen yaşam süresinin kısa olması nedeniyle akciğer kanserinde önleme, erken tanı ve tedavi alternatiflerinin geliştirilmesi önemli. Hastalığın erken tanısı açısından dünyada farklı ülkelerde uygulanan çeşitli tarama programları var. Düşük doz bilgisayarlı tomografi taramalarının akciğer kanserini erken evrede tespit ederek ilişkili ölümleri yüzde 22'ye yakın oranlarda azalttığına dair çalışmalar bulunuyor. Özellikle 50-80 yaş arasında bulunan ve yılda 30 paket ya da daha uzun süre sigara içme öyküsü olan vatandaşlarımıza bu taramayı öneriyoruz.

Kişiye özel tedavi dönemi

Akciğer kanserinin tedavi yöntemleri konusunda da ülkemizde ve dünyada hızlı gelişmeler var. Cerrahi tedavi, geleneksel kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanında halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler ve bağışıklık sistemi kontrol noktaları üzerinden etki gösteren immünoterapi ile ileri evrede tanı alan hastalarda dahi yüz güldüren sonuçlar elde ediliyor. Akciğer kanserinde artık bireyselleştirilmiş tedavi önem kazandı.

E-sigaradan da uzak durun

Tütün kullanımı ile mücadelenin hastalığın önlenmesinde odaklanılması gereken esas konudur. Bu arada erişim kolaylığı ve çeşitli tatlarıyla cazip hale gelen e-sigaranın sigarayı bırakmaya çözüm olmadığı gibi kanser riskini artırdığını bilmek gerekir. Özellikle gençlerde son yıllarda kullanımı artan ve sigara kullanımına göre daha masum olarak lanse edilen elektronik sigara tehlikesinin farkında olmalıyız. Bu ürünler de akciğer kanseri riskini artırır. Bu nedenle kesinlikle elekronik sigara kullanımından da kaçınılmalı.

Bu belirtileri ciddiye alın

Tütün ürünlerini kullanan bireyler akciğer kanseri açısından risk taşır. Uzun süren öksürük, kanlı balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtileri olan ya da mesleki ve çevresel kanserojenler, ailede akciğer kanseri öyküsü, radon gazı, pasif sigara içiciliği, göğüs bölgesine radyoterapi gibi diğer risk faktörlerine maruz kalan vatandaşlarımız mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmalı.