Eris varyantı nedir, eris belirtileri neler?

Omicron varyantından gelen Eris virüsü, çok sayıda ülkede en baskın koronavirüs alt değişkeni haline gelip, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de de Eris görüldü. Eris varyantı belirtileri diğer koronavirüs türlerinin neden olduğu semptomlarla benzerlik gösteriyor. Belirtileri arasında baş ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı ve eklem ağrısı görülüyor.

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Corona virüs ilk ortaya çıktığı günden bu yana mutasyona uğruyor, şekil değiştiriyor ve giderek farklılaşıyor. Ortaya çıkmaya devam eden yeni genetik versiyonlara varyantlar adı veriliyor.

Eris varyantı da Omicron varyantının bir başka yan ürünü. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ilk kez Şubat 2023’te görüldü ve aralarında Türkiye’nin de bulunda çok sayıda ülkede görüldü.

ERİS VARYANTI NEDİR?

Eris varyantı, Yunan mitolojisindeki bir tanrıçanın adı olan Eris olarak anılıyor.

Omicron varyantının bilr alt türü olarak görülen eris varyantı, EG.5.1 olarak adlandırılan bir mutasyona sahip olan virüstür. Bu mutasyon, Eris varyantının insan hücrelerine daha kolay bağlanmasına ve çoğalmasına yardımcı olabilir.

Dünyayı etkisi altına almaya başlayan eris varyantı ilk olarak 17 Şubat 2023 bildirildi ancak ilk kez 2021 yılının sonlarında görülmeye başlanan omicronun alt varyantı olduğu olduğu biliniyor.

DSÖ, 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan İlk Risk Değerlendirmesine göre EG.5'i ve onun alt türlerini bir ilgi varyantı (Variant Of Interest-VOI) olarak belirlediğini bildirdi ve sağlık yetkililerine bulaşmasını dikkatle izlemelerini tavsiye etti.

ERİS VARYANTI BELİRİTLERİ NELER?

Eris varyantı belirtileri, geçmişte görülen covid-19 virüsü ve varyantları ile benzer semptomlar taşıyor. En belirgin belirtileri ise şu şekilde;

Eris varyantı belirtileri 1 Boğaz ağrısı 2 Öksürük 3 Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı 4 Değişen koku alma duyusu 5 Baş ağrısı 6 Hapşırma 7 Ses kısıklığı 8 Ateş

ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

Eris varyantı, diğer COVID-19 varyantları gibi solunum damlacıkları yoluyla yayılır. Bu damlacıklar, bir kişinin hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya salınır ve başka bir kişinin nefes alması veya göze veya burnuna dokunması yoluyla bulaşabilir.

ERİS VARYANTI BULAŞICI MI?

Eris varyantı, diğer COVID-19 varyantlarından daha bulaşıcı olduğu düşünülmektedir. Ancak, bulaşıcılığının ne kadar olduğu henüz tam olarak anlaşılmamıştır.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından gündemi değiştirecek bir açıklama yaptı.

Koca, Türkiye'de Eris varyantının görüldüğünü duyurdu:

“Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.”