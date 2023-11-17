Ezber bozan araştırma: Çocuklarda ekran süresi değil, içeriği önemli

Yapılan bir araştırma, genel kanının aksine, çocukların ekran önünde vakit geçirmesinin faydalı olabileceğini keşfetti.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlara göre, çocukların ekran başında kalma süresi söz konusu olduğunda, cihazları ne kadar süre ve nasıl kullandıklarına odaklanmak daha az önemli olabilir.

Avustralyalı araştırmacılar, çocuklarda ekran başında geçirilen zamanın artılarını ve eksilerini belirlemek için 2 milyondan fazla çocuğu kapsayan 2.000’den fazla araştırmayı analiz etti.

Konu ekranlara geldiğinde, içeriğin ne kadar süreyle görüntülendiğinden ziyade, görüntülenen içeriğin türünü dikkate almanın daha önemli olduğunu tespit ettiler.

Araştırmacılar, genel olarak daha çok ekran başında kalma süresinin daha kötü öğrenme sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu ancak ekran başında geçirilen sürenin türü dikkate alındığında daha “karmaşık” bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

İÇERİĞİN KENDİSİ ÖNEMLİ ÇIKTI

Nature Human Behavior’da yayınlanan sonuçlara göre, Avustralya Katolik Üniversitesi’nden araştırmacılar, “Önemli olanın etkileşimin doğası olduğunu bulduk. Dijital platformların, içerikleriyle, eğitim sonuçlarını iyileştirmek gibi iyi amaçlara hizmet edebileceği açıktır.”

“Ancak dijital platformlar da zarara yol açabilir. Sosyal medya bunun açık bir örneği. Sürekli olarak depresyon ve risk alma gibi zararlı sonuçlarla ilişkilerini gördük ve faydasını gösteren herhangi bir meta-analiz bulamadık.” dedi.

Anketler, ortalama bir ABD’li gencin her gün ekran karşısında 7,5 saat geçirdiğini gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca ebeveynleriyle birlikte televizyon izleyen çocukların, tek başına ekran karşısında kalanlara kıyasla okuryazarlıklarının arttığını buldular.

Araştırmacılar, ebeveynlerle televizyon izlemenin okuma puanlarını artırabileceğini, çünkü ebeveynlerin genellikle çocuğun izlediği şeyleri yönlendirdiğini ve böylece eğitici bir program izleme olasılığını artırdığını öne sürdü.

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