Gençlerde gizli yüksek tansiyon ortaya çıktı

Uzmanlar, İngiltere'de yaşları 16 ila 24 arasında değişen yaklaşık 170.000 gencin bilmeden yüksek tansiyon riski taşıdığı konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yüksek tansiyon oranının yaklaşık 100 genç erkekten beşinde ve 100 genç kadından birinde olduğunu söylüyor.



Başlangıçta semptomlara veya problemlere neden olmasa da kalbe ve kan damarlarına ekstra yük bindiren yüksek tansiyon veya hipertansiyon, İngiltere’deki kalp krizlerinin ve felçlerin yaklaşık yarısından sorumlu.

Uzmanlar her yaşta gelişebilen yüksek tansiyonun uzun vadeli zararlarından kaçınmak için çeşitli adımların atılması gerektiğini söylüyor.

İNSAN KONTROLÜNDE OLAN FAKTÖRLER VAR

Verilere göre, Birleşik Krallık’taki yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyona sahip olduğunu ancak birçoğunun bunun farkında olmadığını söylüyor. Aşırı kilolu olmak, sağlıksız beslenmek, hareket etmemek, çok fazla alkol almak ve sigara içmek kan basıncını yükseltebilir.

İngiltere Sağlık Araştırması’nda kan basıncı ölçümleri toplanan 16-24 yaş arası kadınların %4’ü (yaklaşık 110.000) ve erkeklerin %7’si (yaklaşık 210.000) yüksek tansiyona sahiptir.

Blood Pressure UK yardım kuruluşundan Dr. Pauline Swift, yaşlanma ve etnik köken gibi bazı risk faktörlerinin kaçınılmaz olduğunu, diğerlerinin ise insanların kontrolünde olduğunu söyledi. Swift, “Son yıllarda, genellikle kötü beslenme, çok fazla tuz tüketme ve kilo alımına yol açan egzersiz eksikliğinin bir sonucu olarak, yüksek tansiyonu olan genç hastalarda bir artış gördük” dedi.

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