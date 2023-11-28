Hekim göçü Meclis’in gündeminde

CHP, hekim göçü ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi.

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CHP, artan hekim göçü ve sağlık çalışanlarının sorunları hakkında TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Önergeyi hazırlayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“YOKSULLAŞMA, AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ŞİDDET”

*Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından oluşturulan ‘İyi hal belgesi', yurt dışına göç etmek isteyen hekimler tarafından talep edilmektedir. TTB’nin paylaştığı verilerde, ekim ayında 256, 2023 yılının ilk 10 ayında ise 2541 hekim bu belgeyi talep ettiği görüldü.

*Verilere bakıldığında, son 11 yılda ilk 10 ay içinde talep edilen belge sayısı bakımından 2023 yılı talebin en fazla olduğu yıl konumunda.

*TTB'nin paylaştığı verilerde görülmektedir ki hekimlerimiz son yıllarda artan bir hızla yurt dışına göç etmektedir. Yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve şiddet başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya olan hekimlerin birçoğu çalışmak için yurt dışını tercih etmektedir.

SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYLARI

*Sağlıkta şiddet başta olmak üzere uzun nöbet saatleri, personel ve ekipman yetersizliği, iş yoğunluğu ve ekonomik kaygılar hekim göçünün sebeplerinden sadece bazıları.

*Sağlıkta şiddet olayları, sadece şiddetin mağduru olanları fiziksel ve psikolojik travmaya uğratmanın ve belli bir süre için sağlık hizmeti vermekten alıkoymanın ötesinde, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu ciddi şekilde etkilemekte ve ülkemizde verilen sağlık hizmetlerini orta ve uzun vadede ciddi şekilde etkileyecek sonuçlara neden olmaktadır.

*Sağlık sistemimizdeki eksiklikleri gidermek amacıyla hekimlerimizin yurt dışına göçlerinin önceki senelere göre artış oranını belirlemek, bu artışın sebeplerini doğru bir şekilde tespit etmek gerekmektedir. (ANKA)

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