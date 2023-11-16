Her gün yumurta yemek kalp hastalığı riski taşıyor

Uzmanların günde 1 yumurta tavsiyesi çürütülüyor mu? Araştırmacılar, yumurta yerine bir avuç fındık tüketmenin daha faydalı olabileceğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, günde bir yenilecek yumurtayı, yaklaşık 1 avuç kuruyemişle değiştirmenin, kalp-damar hastalığına yakalanma veya bu hastalıktan ölme riskini yüzde 17 oranında azaltabileceği sonucuna vardı.

Bazı uzmanlar yumurtadaki kolesterolün kalbe zararlı olduğuna inanırken, diğerleri bundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ancak ne olursa olsun kuruyemişlerin kolesterolü düşürdüğü biliniyor ve bu da onları iyi bir alternatif haline getiriyor.

Bu bulgu, bitki bazlı gıdaların hayvan bazlı gıdalar yerine yenildiğinde kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve erken ölüm riskini nasıl etkileyebileceğine dair kanıtların incelenmesinden geliyor.

Sonuçlar, balık ve deniz ürünlerini bitki bazlı seçeneklerle değiştirmenin hiçbir faydası olmadığını gösteriyor ve süt ürünlerini değiştirmenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğine dair bir kanıt yok, ancak bunları fındıkla değiştirmenin erken ölüm riskinde bir azalmayla bağlantılı olduğu görülüyor.

HAYVANSAL GIDALARI AZALTMAK GEREKİYOR

Ancak Alman Diyabet Araştırma Merkezi’nde yapılan bilimsel incelemeler, işlenmiş eti daha sağlıklı seçeneklerle değiştirmenin iyi bilinen faydalarını vurguluyor.

Bir sosis veya iki dilim pastırma yerine aynı miktarda mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller tüketen kişilerde kalp-damar hastalığına yakalanma veya bu hastalıktan ölme riski yüzde 23 daha düşüktü.

İşlenmiş et yerine 28 ila 50 gram kuruyemiş yemeleri durumunda da risk yüzde 27 oranında düştü.

Günde bir yumurtayı, kuruyemişle veya sağlıklı kahvaltılık gevreklerde ve tam tahıllı ekmeklerde bulunan 30 gramlık tam tahıllı porsiyonla değiştirmek, tip 2 diyabet geliştirme veya bundan ölme riskinin yaklaşık beşte bir oranında azalmasıyla bağlantılı çıktı.

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