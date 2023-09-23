İngiltere’de gençlere sigara yasağı gündemde

İngiltere hükümeti, sigara satışı yaşını giderek artırarak dünyanın en katı sigara yasaklarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz basını, Başbakan Rishi Sunak’ın sigara satışı için yasal yaş sınırını giderek yükselterek dünyanın en katı sigara yasaklarından birini hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre, Sunak hükümetinin üzerinde çalıştığı yeni önlemler kapsamında belli bir yaşın altındaki gençlerin sigara alması büyük oranda yasaklanacak. Kademeli olarak uygulanacak önlemler uyarınca 2009 öncesinde doğan kişilere sigara satışının tümüyle yasaklanması bekleniyor.

Kurala uymayanlara para cezası verilmesi öngörülürken gençler sigarayı bırakmaları için zorunlu tedaviden geçirilebilir.

Hükümetten bir sözcü yeni uygulamayla ilgili “Sigara yılda on binlerce kişiyi öldürüyor ve hastaneler üzerinde büyük yük oluşturuyor. 2030’a kadar sigarasız bir toplum oluşturma hedefimize ilerlemek istiyoruz” dedi.

Daha önce Yeni Zelanda’da gençlere sigara satışını önleyen yasalar tartışmalara yol açmıştı.