Kansere nasıl dur diyebiliriz?

Kanser günümüzde hemen her yaşta ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hastalığa karşı erken önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karatay, bunun yollarını açıkladı.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ Televizyonu'nda ‘Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında sunucu Elif Tümen'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, kanseri masaya yatırdı. “Tıp bu kadar ilerlemişken hastalıklar neden azalmadı? Kanser de arttı, kalp krizi de arttı, tiroit hastalıkları da arttı, mide hastalıkları da arttı. Neden? Hepsi çevresel” diyen Prof. Dr. Karatay, kanserdeki artışın nedenlerini ve hastalıktan korunma yollarını şöyle açıkladı:

HASTALIK NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Kanser günümüzde çok yaygın. Üstelik her yaşta ortaya çıkabiliyor. İşte nedenleri…

EN BÜYÜK TEHDİT TARIM İLAÇLARIDIR

Çevresel faktörler çok önemli. Hava kirliliği, su kirliliği, besinler. Çevresel faktörlerin en tehlikelisi böcek ilaçları, tarım ilaçları ve mantar ilaçları. Tarım ilaçlarından glifozat denilen maddenin meme kanseri yaptığı biliniyor ve ülkemizde yaygın şekilde kontrolsüz bir biçimde kullanılıyor. Buğdayda, her türlü domateste, çilekte bütün bunlarda kullanılıyor. Glifozatın meme kanserine yol açtığını gösteren 500 tane araştırma var. Bu madde erkeklerde de prostat kanserine neden oluyor.

“KANSER HÜCRELERİ OKSİJENSİZ VE ASİT ORTAMDA ÇOĞALIR”

Vücutta kanser hücreleri, oksijen olmayan ortamda çoğalır. Oksijeni az olan ortamlarda vücudun her yerinde, daha çok hücrelerin mitokondri dediğimiz çekirdeğinde bulunan mitokondrialar oksijensiz kalınca hücreler sapıtır. O halde vücudumuzu oksijensiz bırakmayacağız. İkincisi kanser hücreleri asit ortamda çoğalırlar. Asit ortamda yaşarlar, asit hücrelerinde çoğalırlar ve asit sıvılarda, asit kanda yayılırlar. Üçüncüsü kanser hücrelerinin çok hızlı büyüdükleri için çekirdekleri yoktur. Çekirdekleri olsa da sağlıksızdır. Kanser hücreleri ATP dediğimiz küçük enerji fabrikaları olan mitokondrialarda enerji üretemezler. Onun için enerji olarak şekeri kullanırlar. Bu yüzden şeker en tatlı zehirdir. Şekerinizi yükseltmeyeceksiniz. Şekerinizi yükselten unlu ve işlenmiş gıdalardan uzak duracaksınız.

DETERJANLAR HÜCRELERE ZARARLI

Deterjanlardaki bromür, klorür ve diş macununda bulunan florür, vücuttaki hücrelerin kullanamadığı minerallerdir, tuzlardır. Hücrelere girdiklerinde hücrelerin fonksiyonu bozulur, hücreler sapıtır ne yapacaklarını bilemezler. İşlevlerini yerine getiremezler. Asit ortamda bu sefer programsız bir şekilde çoğalırlar. Şekeri aldıkça daha çok çoğalırlar.

FAZLA KİLO KANSER DAHİL OLMAK ÜZERE 20 TÜR HASTALIĞA YOL AÇAR

Sağlıksız hücreler arttıkça tabii ki diğer hücrelerde de sorun yaşanıyor. Çünkü fonksiyonları bozuluyor. Kilolu kişilerde, obez kişiler de vücutta biriken yağlar, kanser de dahil olmak üzere 20 tür hastalığa neden oluyor. Obezite ve şeker aynı zamanda trigliseridi yükseltiyor. Trigliserid birikiyor. Endokrin organ (hormon yapan organ) kanser hücreleri salgılıyor.

VÜCUDA GİREN AĞIR METALLER DE BÜYÜK TEHLİKE YARATIR

Hücrelerin normal fonksiyonlarının bozulmasında ağır metallerin rolü büyüktür. Kurşun zehirlenmesini çok fazla görüyoruz. Çünkü kurşunlu benzin 2006'ya kadar aşırı miktarda kullanıldı. Boyalarda kurşun var, ressamların kullandığı boyalarda kurşun var. Bunlar solununca, vücutta kanser sebeplerinden biri. İkincisi alüminyum. Alüminyum zehirlenmesi çok fazla. Alüminyum da hücrelere girince hücreler bozuluyor. Civa da çok önemli. Eskiden civalı diş dolguları vardı. Onların hepsinin atılması lazım. Göğüsleri düzelten silikonlar da çok tehlikeli.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

DÜZENLİ C VE D VİTAMİNİ ALMAYI İHMAL ETMEYİN

KANSER hücreleri asit organlarda çoğalıyor. Yüksek doz bir karbonat aldığınız zaman durduruyor, ölüyor­lar. Vitaminler de çok önemli. Mesela D vitamini kanseri önlüyor. 30 yılda baktığım bütün hastalarda D vita­mini o kadar düşük ki. D vitamini çok önemli bir antioksidan ve antitimör bir vitamindir D vitamini. C vitamini çok önemli. Bütün hücreleri toparlar. Bir de iyot çok önemli. İyot düşüklüğü de kanser sebebidir. Minarellerden de kalsiyum, magnezyum selenyum çok faydalıdır.

ÇAĞIN HASTALIĞI STRESLE BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIN

KANSER bağışıklık sisteminin çök­tüğü bir hastalıktır. Kanser de gripten farklı değildir. Onun için stresten uzak duracağız. Hem fiziki stresten hem de mental stresten uzak duracağız. Stres kanser oluşumunu tetikliyor.

KENDİNİZİ ZEHİRLEMEYİN

VÜCUDA giren toksinler tarım zehirleri, yiyeceklerle aldığımız mo­nosodyum glutamat, kızartmalarla aldığımız trans yağlar­dır. Bunlar hepsi vücut­ta serbest oksijen radi­kalleri dediği­miz tehlikeli maddeleri çoğaltırlar. İşte bunlar bütün hücreleri bozar. Antiok­sidan dediğimiz D,E,A,C, K vitaminleri de bunlarla savaşır ve serbest oksijen radikallerini azaltarak kanseri önler.

YAZ-KIŞ KEMİK SUYU İÇİN

KANSER hastalarına da, diğer has­talara da söylüyorum, kelle paça çok önemli. Doğal olacak ve kemik suyu çok önemli. Ben 80 yaşındayım eşim benden 2 yaş büyük. Biz her sabah yaz-kış kemik suyu içeriz. İçinde do­ğal kolajenler var. Yapay kolajenler de kanser sebebi. Vücut onlara alışık değil. Bunlara dikkat edeceğiz.

VÜCUT GELİŞTİRMEK İÇİN PROTEİN TOZU TÜKETMEYİN

SPOR salonlarına gitmeyin zaten tehlikeli. Orada soluduğunuz deterjan­lar, temizlik malzemeleri, yüzdüğünüz havuzlardaki klor hepsi kanser sebebi. Spor salonuna gitmek yerine çıkıp dışa­rıda yürüyün. Yürümek bedava. Bu tür salonlarda spor yapmanın bir faydası yok. Vücut geliştir­menin bir faydası yok. Spor salon­larındaki protein tozları kanserojen­dir, trans yağ dolu­dur. Kanser yapan trans yağlardır.