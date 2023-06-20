Kurbanlık hayvanlar için ‘antibiyotik’ uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahman Takcı, yakın zamanda antibiyotik tedavisi uygulanan hayvanların kurban edilmemesi uyarısında bulundu.

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SCÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahman Takcı, şap karantinası nedeni ile kurban satış pazarı kurulmayacak olan Sivas’ta, vatandaşlara kurbanlık alımlarında dikkat edilecek konularla ilgili uyarılarda bulundu.

Şap hastalığının zoonotik bir hastalık olmadığını belirten Takcı, şöyle konuştu:

*Şap aslında çift tırnaklıların bir hastalığıdır. Yani koyun, keçi, inek diyebiliriz. Bunların hastalığıdır.

*Viral bir hastalık olup, bunlar kendi aralarında yayılım gösterebiliyor. Tarım Bakanlığı yıl içerisinde hastalıkla ilgili açıklamalar yapıyor ve kontrol altına alabiliyor. Ancak bazen hastalıkların çıktığı noktalar olabilir.

*Buralar karantina bölgesi ilan ediliyor ve oralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklanıyor. Bu hastalık zoonotik bir hastalık değildir. Bunun için işte insanlarla alakalı olarak bir bulaşması söz konusu değil.

*Şap hastalığı geçiren bir hayvanın etinin ya da sütünün tüketilmesi insan sağlığı açısından herhangi bir problem teşkil etmiyor.

*Zaten kurbanlık hayvanlar genellikle meradan izole alanlarda beslenildiği için oralarda genellikle şap hastalığı oluşmuyor.

*Şap hastalığı daha çok hayvan giriş çıkışlarının çok olduğu bölgelerde, merayla iştiraki olan hayvanlarda gözlemlenebiliyor.

*Hayvanlarda eğer şap hastalığı varsa, hayvanın yem tüketimi azalacaktır, aşırı salya oluşacaktır. Buna bağlı olarak ağızda, yumuşak dokularda yaralar oluşumu gözlenir.

“ANTİBİYOTİK ETTE KALINTI OLUŞTURUR”

Şap için uygulanan antibiyotik tedavisinin üzerinden en az 20 ila 40 gün geçmiş olan hayvanların kurban için tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Takcı, şöyle konuştu:

*Şapın bir tedavisi yoktur. Sadece aşılama programıyla önüne geçilebiliyor. Şap hastalığı, hayvanın ateşini yükseltiyor, ateş düşürücü uygulanıyor.

*Bununla birlikte sekonder enfeksiyonu oluşmaması için, başka bir hastalık oluşmaması adına antibiyotik uygulanabiliyor. Ancak Kurban Bayramı'na çok az bir zaman dilimi kaldığı için antibiyotik uygulamaları ette kalıntı oluşturacaktır. İşte o zaman bu durum insanlar için tehlikeli olabilir.

*Bunun için de yakın zamanda şap hastalığı nedeniyle antibiyotik tedavisi görmüş kurbanlık hayvanı almamak veya alınmışsa değiştirmek faydalı olacaktır. (DHA)