Kuş gribi döndü, kanatlı hayvanlar karantinaya alındı

Denizli’nin Honaz ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi görüldü. İlçede anonslarla duyuru yapılarak vatandaşlardan kanatlı hayvanlarını kümeslerden çıkarmamaları istendi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Honaz ilçesinde endüstriye kanatlı üretimi gerçekleştirilen bir tavuk çiftliğinde kuş grubu görüldü. Tavuklardan alınan numunelerin pozitif çıkması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü anonslar ve ilanlarla vatandaşlardan kanatlı hayvanlarını kümeslerinden çıkarmaması çağrısı yaptı. Hastalığın görüldüğü tesis karantinaya alınırken, tavukların itlafına başlandığı öğrenildi.

“MUHTARLIKLARA YAZI GİTTİ”

Diğer yandan müdürlük mahalle muhtarlıklarına yazı göndererek kuş gribine karşı dikkatli olunmasını istedi. Köy kahvehanelerine asılan ilanda şöyle denildi:

“İlçemiz merkez ve köylerinde coğrafi konum gereği kuş gribine (tavuk vebası) karşı riski azaltmak için avcıların yaban av hayvanlarıyla temas etmemeleri, köy tipi kanatlı hayvan yetiştiren üreticilerimizin kanatlı hayvanlarını kümeslerinden çıkartmamaları, yaban hayatından diğer kuşlarla temaslarını önleyici tedbir almaları ve kümeslerinde ölüm olduğunda Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne acil olarak bildirmeleri ilan olunur.”

BİR VAKA DA AFYON’DA

Öte yandan benzer bir vakaya da Afyon sınırları içinde bir kümeste rastlandığı bu bölgede de önlemler alındığı öğrenildi.

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