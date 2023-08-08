Lavanta, okaliptüs ya da biberiye: Hafıza güçlendirici etkisi var

Lavanta, okaliptüs veya biberiye kokusu alarak uykuya dalmak, yaşamınızın ilerleyen dönemlerinde hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki California Üniversitesi’nde yapılan ve 43 kişiden oluşan küçük çaplı çalışma, hoş kokular alma eyleminin beyni hafıza kaybına karşı koruma sağlayacak şekilde uyarabileceğini öne sürüyor.

Altı ay boyunca geceleri kokulara maruz kalan 60 ila 85 yaş arası gönüllüler, bir hafıza testinde çok daha başarılı oldu. Aynı kokuya maruz kalmayan gönüllülere kıyasla hafızalarını yüzde 226 oranında geliştirdiler.



Bilim insanları tarafından “koku alma” duyusu olarak bilinen hafıza ve koku alma duyusu arasındaki bağlantı, bunamanın erken evrelerindeki insanların neden kokuları algılama yeteneklerini kaybetmeye başladıklarını açıklamaya yardımcı olabilir.

Koku çalışmasının ortak yazarlarından Profesör Michael Yassa, “Koku alma duyusu, beynin hafıza devrelerine doğrudan bağlı olma gibi özel bir ayrıcalığa sahiptir. Diğer tüm duyular önce talamus aracılığıyla yönlendirilir. Aromaların anıları uyandırmada ne kadar güçlü olduğunu herkes çok eski zamanlardan beri deneyimlemiştir.” dedi.

LAVANTA, GÜL, PORTAKAL, OKALİPTÜS VERİLDİ

Çalışmaya katılan 43 kişiden 20’sine yatak odalarında difüzör vasıtasıyla lavanta, gül, portakal, okaliptüs, limon, nane ve biberiye kokulu esansiyel yağlar verildi.

Yatağa gittiklerinde difüzörü açtılar ve uykuya daldıklarında iki saat boyunca her gece bir koku havaya salındı.

Kontrol grubu olan diğer 23 kişi de yatağa girdiklerinde difüzörü açtılar, ancak difüzörleri yalnızca minimum, algılanamayan bir kokuyla damıtılmış su pompaladı.

Bilişsel bozukluğu veya demansı olmayan katılımcılara, insanların sözel öğrenmelerini ve hafızalarını ölçmek için bir listeden kelimeleri hatırlamaları gereken Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi de dahil olmak üzere bir dizi test verildi.

Bu testte yüzde 226 daha iyi performans, kontrol grubuna kıyasla kokulara maruz kalan grupta görüldü.



Frontiers in Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmanın araştırmacıları, bulgunun koku ve hafıza arasındaki uzun zamandır bilinen bağlantıyı hafızayı güçlendirmek ve potansiyel olarak bunamaya karşı korumak için kolay bir tekniğe dönüştürdüğünü söylüyor.

Orta derecede demansı olan kişilerin günde iki kez 40’a kadar farklı kokuya maruz bırakılmasının hafızalarını ve dil becerilerini artırdığı ve depresyonu hafiflettiğine dair kanıtları da takip ediyor.

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