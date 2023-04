‘Maden ocaklarına yakın hastaneler çok eksik’

Manisa Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen ve tedavileri süren maden işçilerini ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerde olası maden kazalarında işçilere müdahale edecek ekipmanların yetersizliğini gündeme taşıdı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 maden işçisi hayatını kaybederken, gazdan etkilenen 5 işçi ise tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi. Yeraltı maden ocağında yaşanan olayın ardından tedavi altına alınan maden işçilerini CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, partisini Soma ve Akhisar ilçe başkanlarıyla birlikte hastanede ziyaret etti.

Hastanelerde tedavileri süren maden işçilerine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP'li Başevirgen, ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerde olası maden kazalarında yaralılara müdahale edecek ekipmanların yetersizliğini gündeme getirdi.

“EKSİKLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Tedavileri süren maden işçilerini ziyaret ettiği Soma Devlet Hastanesi'nde olası bir maden kazasında yaralılara hızlı müdahale edilecek ekipmanların eksikliğini tespit ettiğini ifade eden CHP'li Başevirgen, eksikliklerin sadece Soma'da değil maden ocaklarını bulunduğu tüm il ve ilçelerde olduğunu söyledi

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Manisa'nın Soma ilçesi, bir madenci ilçesi. Madenin başkenti. Ne yazık ki kontollü yapılan işlemlerde bile bu tür üzücü kazalar yaşanabiliyor. En son yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza ise acil şifalar diliyorum. Soma'daki maden ocaklarında yaklaşık 10 bin maden işçisi çalışıyor. Ekstra özen gösterilmesi gereken ve her an bu tür kazaların yaşanma ihtimali olan Soma'daki Devlet Hastanesi'nde ne yazık ki madencilere hızlı müdahale edecek teknik ekipmanlar yok. Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden iktidar, maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerin eksiklerini görmezden geliyor.

“YANIK ÜNİTESİ VE HİPERBARİK BASINÇ ODASI YOK”

Karbonmonoksit gazından zehirlenen maden işçilerinin tedavi edildiği Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerindeki eksiklikleri dile getiren CHP'li Başevirgen açıklamasına şöyle devam etti: Bu hastanelerde yaralı maden işçilerine imkanlar dahilinde müdahale edilmeye çalışıldı. Çünkü iki hastanede de kandaki karbonmonoksit oranını ölçecek cihaz yok. Olası bir yanık vakası için yanık ünitesi ve gaz zehirlenmelerine karşı hiperbarik basınç odası yok. 4 işçimiz oksijen tedavisi için Manisa'ya gönderildi. 10 bin kişinin yerin altında olası risklerle çalıştığı Soma'da ve çevre ilçelerdeki hastanelerde ne yazık ki tedavi konusunda yetersiz kalınıyor.”

“CAN GÜVENLİĞİNİN YANI SIRA HASTANELERİ DE HAZIR TUTMAK ZORUNDAYIZ”

Açıklamasında son olarak 2014 yılında Soma'da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından gerekli tedbirlerin halen alınmadığına dikkat çeken CHP'li Başevirgen sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Maden kazaları bu ülkenin kaderi değil. Soma'da 2014 yılında 301 madencimizi şehit verdik. 4 Ekim 2022'de 42 işçimizin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasını yaşadık. Madenlerdeki can güvenliğini sağlamanın yanı sıra, yaşanacak olan kazalara karşı sağlık sistemimizi de bir o kadar hazır tutmak zorundayız. Her an bir maden kazası ile karşı karşıya kalabilecek bir ilçenin devlet hastanesinde yanık ünitesi ve hiperbarik basınç odası olmamasını kabullenemiyoruz, kabul de etmiyoruz. İktidarın değişmesine çok az kaldı. 14 Mayıs'tan sonra tüm bu bozuk düzeni ve dertlere çare olamayan sağlık sistemini düzelteceğiz.”

