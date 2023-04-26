Mide üşütmesi nedir? Mide üşütmesine ne iyi gelir?

Bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtileri olan mide üşütmesine dikkat... Yakın temas yoluyla bulaşabilen hastalık insanları günlük yaşantısı içinde zor durumda bırakabiliyor.

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Halk arasında “mide üşütmesi” olarak adlandırılan viral gastroenterit, virüs, bakteri ve parazit kaynaklı mide ve bağırsak iltihaplanmasıdır.

KİŞİDEN KİŞİYE BULAŞABİLİR

Bulantı ve kusma, ishal, mide krampları-ağrıları, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları gibi belirtiler gösterir. Bulaşıcı olabilir, gıda, su, yüzeyler ve yakın temas yoluyla kişiden kişiye de yayılabilir.

Mide üşütme vakaları birkaç gün ila bir hafta içinde kendiliğinden düzelir, ancak bol miktarda sıvı içerek susuz kalmamak önemlidir.

Mide üşütmesine yakalanmamak için özellikle tuvaleti kullandıktan veya yiyecekleri elledikten sonra ellerinizi düzenli olarak yıkamaya ve hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınmaya özen gösterin.

BOL BOL SIVI TÜKETİN, HAŞLANMIŞ PATATES YİYİN

Mide üşütmesinin yol açtığı rahatsızlıkları hafifletmek ve iyileşmenizi hızlandırmak için yapabileceğiniz şeyler şunlar:

– Bol miktarda sıvı tüketin ancak kafein, alkol ve şekerli içeceklerden kaçının.

– Sade pirinç, muz, yağsız tost ve haşlanmış patates gibi sindirimi kolay gıdalara yönelin. Sindirimi zor olabileceğinden ve semptomlarınızı daha da kötüleştirebileceğinden yağlı veya baharatlı yiyeceklerden, süt ürünlerinden ve lif oranı yüksek yiyeceklerden kaçının.

– Vücudunuzun daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabileceğinden, bol bol dinlenin ve yorucu aktivitelerden kaçının.