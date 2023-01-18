‘Rahim nakline çok büyük talep var’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakline hem Türkiye’den hem de yurt dışından çok büyük talep olduğunu belirtti. Özkan, "Bu kadar beklemiyordum ama bu talep sayısı karaciğer, böbreği geçecek öyle görünüyor." dedi.

İsmail AKIN

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerde basın mensupları ile bir araya geldi. Buluşmaya Rektör Özkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Ali Evren İmre katıldı.

“NOBEL’E ADAY GÖSTERİLİRSE ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Rektör Özkan, “Rahim nakline çok büyük talep var. Bu kadar beklemiyordum ama bu talep sayısı karaciğer, böbreği geçecek öyle görünüyor. Çünkü çok fazla kadının ihtiyacı var. Biz sadece rahmi olmayan hanımlara değil bir şekilde sonradan rahmini kaybedenlere de bu ameliyatı yapacağız.

Dünyada da böyle zaten. Sadece kendi yumurtası olana biz bu ameliyatı yapabiliriz, çünkü bu ameliyatın amacı kendi çocuğunu taşıması. Hem Türkiye dışından hem de içinden çok ciddi bir talep var. Bu mevzuat bir an önce de gündeme gelirse bunu hızlıca belirlenen merkezler yapacaktır.” dedi.

“RAHİM NAKLİNDE DÜNYADA KULLANILAN TEKNİK ÖZKAN EKİBİNİN TEKNİĞİ”

Basın mensuplarının Nobel sorusu ile ilgili de cevap veren Rektör Özkan; “Baktığınız zaman dünyada Nobeli kimler almış. Böbrek nakli almış, karaciğer nakli almış, tüp bebek almış. Bu ameliyatta üreme fizyolojisinde bir çığır açtı. Sonuç olarak asla üreyemeyecek insana kendi bebeğine ulaşma şansı verdi. Bu tamamen Nobel için çok uygun bir aday, uzun zamandan beri kliniğe verilmemiş bir ödül. Kriterleri de şu aslına bakarsanız. İnsanlığa faydası olan, yaygın olan prosedürlere veriliyor. Tıp alanında Nobel ödülü de sadece ödül almışlar tarafından aday gösterilebiliyor. Bu ödülü İsveç akademisi veriyor zaten.

İsveç'teki öğretim üyeleri eğer bunu önerirse aday olabiliyorlar. Yaygınlaşmış olması ve güvenilir olması gerekiyor. Rahim naklinde bütün dünyada kullanılan teknik tamamen Özkan ekibinin yaptığı teknik bu zaten literatürde de böyle. Bizden sonra İsveç yaptı, Amerika, Almanya, Hindistan, Brezilya, Çekoslovakya yaptı ve onların çocukları oldu. Eğer Nobel'e aday gösterilirse alacağını düşünüyorum ve bu kriterleri de sağladığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN YAZILIMINA EN KISA ZAMANDA BAŞLANACAK”

Akdeniz Üniversitesi'nin teknokentinin Türkiye'nin yedinci büyük teknokenti olduğunu söyleyen Özkan, “Antalya Teknokentimize aldık biz yerli Milli Muharip Uçağın yazılımını. TUSAŞ ile bu yazılımı üniversiteye kazandırdık. Yazılım en kısa zamanda burada başlayacak. Teknokentimiz, Türkiye'nin yedinci büyük teknokenti.

Bilişimde iyi bir yerdeyiz. Dünyadan da çok ciddi bir istek var çünkü Antalya yaşaması güzel bir yer. Akdeniz Üniversitesi güzel bir konumda teknoketimiz keza öyle, altyapısı, öğrencileri, öğretim üyeleri çok yeterli bunun için. Bu anlamda bilişim için ve tarım için ilgi çeken bir teknokent. Bilişimde de TUSAŞ ile FED ile bu işi götüreceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“HAYVANDAN İNSANA YAPILAN ORGAN NAKİLLERİ DAHA ARAŞTIRMA AŞAMASINDA”

Hayvandan insana organ nakli konusunda sorulan soruya da cevap veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan; “Daha çok başında dünyadaki araştırmalar bu nakillerin insana yapılması için. Yapılan kalp nakli ve böbrek nakli ölen bir bireye yapıldı. Böbreğin çalışıp çalışmadığına bakıldı ve çalıştığı görüldü.

Aslında yaşayan bir insan değildi yapılan böbrek. Ama bu bir şeylerin ilk aşaması ve muhteşem bir aşaması. Bu anlamda çok dikkat çekici oldu. İlham verici oldu.” dedi. Organ nakillerindeki en büyük sıkıntının organ nakli sonrasında kullanılan ilaçların ciddi yan etkilerinin olduğunu söyleyen Rektör Özkan, çalışmaların ilaçların yan etkisi olmadan organ nakillerinin nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalar olduğunu ve bu araştırmaların çok uzun soluklu projeler olduğunu sözlerine ekledi.

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