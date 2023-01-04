Rapor yayınlandı: İlaç zamları, ilaçlara erişimi zora soktu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Doğu Anadolu Bölge Toplantı Raporu ve Sonuç Bildirgesi açıklandı. Raporda, ekonomik krizin bölgede daha ağır hissedildiği, ilaç zamlarının ilaca erişimi zora soktuğu, sağlık güvencesi olanların dahi ilaç katkı paylarını ödemede zorlandıkları, raporlu ilaçların en fazla tek kutu alınabildiğine dikkat çekildi.

Latif SANSÜR

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TTB Aile Hekimliği Kolu’nun (AHEK) “Sağlığa Erişim” temasıyla Van'da düzenlediği bölge toplantısının raporu ve sonuç bildirgesi açıklandı. Raporda, bölgenin iklimsel ve coğrafi koşulları ile yaşanılan ulaşım ve güvenlik sorunları nedeniyle evde doğumlar, aşıların zamanında yapılamaması gibi birçok sorunun büyüyerek devam ettiğine yer verildi.

“Ekonomik kriz bölgede daha ağır hissedilmekte olup, yeterli ve dengeli beslenme, yaşanabilir konut ve yaşam alanlarının yetersizliği daha da artmıştır. İlaç zamları ilaca erişimi zora sokmuş, halkın sağlık güvencesi olanların dahi ilaç katkı paylarını ödemede zorlandıkları, raporlu ilaçların en fazla tek kutu alabildikleri anlaşılmıştır” tespiti yapıldı.

“BEBEK ÇOCUK İZLEMİ ORTALAMANIN ALTINDA”

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 verilerine göre, Van-Hakkâri bölgesi bebek ve çocuk tam izlemi ülke ortalamasının altında; Bebek ölüm hızı bakımından ise binde 11.5 ile ülkenin ikinci en kötü bölgesi olduğuna dikkat çekilen raporda “Kırsal bölgelerde verilen mobil hizmetler, ulaşım ve güvenlik sorunları nedeniyle çoğunlukla özel taksilerle sağlanıyor.

Mobil hizmetlerde kan ve idrar tetkikleri ile soğuk zincir koşulları oluşturulamadığı için aşı yapılamıyor. Halkın yeterli dengeli beslenme, sağlıklı konutlarda barınma imkânları artırılmalı, ekonomik kriz de ilaç gibi temel insani ihtiyaçlar kamu tarafından karşılanmalı” denildi.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun (AHEK) “Sağlığa Erişim” temasıyla Van'da düzenlediği bölge toplantısının raporu ve sonuç bildirgesi açıklandı. Raporda, bölgenin iklimsel ve coğrafi koşulları ile yaşanılan ulaşım ve güvenlik sorunları nedeniyle evde doğumlar, aşıların zamanında yapılamaması gibi birçok sorunun büyüyerek devam ettiğine yer verildi.

“Ekonomik kriz bölgede daha ağır hissedilmekte olup, yeterli ve dengeli beslenme, yaşanabilir konut ve yaşam alanlarının yetersizliği daha da artmıştır. İlaç zamları ilaca erişimi zora sokmuş, halkın sağlık güvencesi olanların dahi ilaç katkı paylarını ödemede zorlandıkları, raporlu ilaçların en fazla tek kutu alabildikleri anlaşılmıştır” tespiti yapıldı.

“BEBEK ÇOCUK İZLEMİ ORTALAMANIN ALTINDA”

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 verilerine göre, Van-Hakkâri bölgesi bebek ve çocuk tam izlemi ülke ortalamasının altında; Bebek ölüm hızı bakımından ise binde 11.5 ile ülkenin ikinci en kötü bölgesi olduğuna dikkat çekilen raporda “Kırsal bölgelerde verilen mobil hizmetler, ulaşım ve güvenlik sorunları nedeniyle çoğunlukla özel taksilerle sağlanıyor.

Mobil hizmetlerde kan ve idrar tetkikleri ile soğuk zincir koşulları oluşturulamadığı için aşı yapılamıyor. Halkın yeterli dengeli beslenme, sağlıklı konutlarda barınma imkânları artırılmalı, ekonomik kriz de ilaç gibi temel insani ihtiyaçlar kamu tarafından karşılanmalı” denildi.