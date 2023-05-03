Şehir Hastanesi açılınca doktor sayısı 350’den, 70’e düşen hastane önünde eylem yaptılar

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılması ile birçok bölümün kapandığı, doktorların ve sağlık çalışanlarının tayin edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor sayısının 350'den 70'e düştüğü kaydedildi. Derinceliler de hastane önünde yaşananlara tepki gösterirdi.

Halil ATAŞ

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Açılışını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nin faaliyete geçmesi ile birçok bölümün kapandığı, doktorların ve sağlık personellerinin tayin edildiği ve vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bölge sakinleri eylem yaptı.

Vatandaşlara, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, il yönetimi, CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, ilçe yönetimi, CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, CHP Kocaeli Milletvekili adayları Prof. Dr. Muhip Kanko, Serap Çakır, destek verdi.

“SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖNÜNDE YATACAĞIM”

Hasta garantisi verilerek 10 yılın sonunda açılan ve mevcut hastanelerin taşınmasıyla vatandaşların mağdur edildiği Şehir Hastanesi ile ilgili konuları sürekli olarak gündeme getiren CHP İl Başkanı Bülent Sarı şunları kaydetti:

*Bu sorun gerçekten sadece Derince için değil, Körfez için Kuruçeşme için bu taraflara yakın tüm bölgeler için çok önemli bir durum. Burada aramızda bir kalp krizi geçiren veya acil bir rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımız kaç dakikada şehir hastanesine gidecek?

*1 saat, 60 dakika-80 dakika arası. Ondan önce gitme şansı yok. Kocaeli il başkanı olarak söz veriyorum size. Bu hastane açılana kadar 14 Mayıs'tan sonra ilk 100 günde bu hastane açılana kadar Sağlık Bakanlığı’nın önünden ayrılmayacağım. Size söz veriyorum Derinceliler. Bu hastaneyi ne pahasına olursa olsun açtıracağım.

“350 DOKTORDAN 70 DOKTOR KALDI”

CHP Kocaeli Milletvekili adayı kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Muhip Kanko ise şu açıklamayı yaptı;

*Bu hastane daha önce 160 tane polikliniği olan, yılda 1 milyon 400 bin hastaya poliklinik hizmeti veren bir hastaneydi. Burada yılda 5 bin hasta yatarak tedavi görüyordu. 350 doktor vardı, 2 bin-3 bin personel burada çalışıyordu.

*Geldiğimiz noktada bugün 70 doktor kaldı, poliklinik sayısı azaldı, günlük bin olan acil sayısı azaldı. Doktorlarımızın çoğu gitti. Ve burada kurulmuş olan bütün modern cihazları kullanan doktorlar gitti.

*Personeller şehir hastanesine tayin edildi. Niye böyle yapıyorlar? Peki neden böyle bir hastaneyi kapatıp şehir hastanesine insanları yönlendiriyorlar? Çünkü bu hastaneler yap işlet devret modeliyle hasta garantili olarak yapılıyor.

*Şu ana kadar Türkiye'de 14 şehir hastanesi yapıldı. Bunlara biz 25 yıl boyunca hasta garantili olduğu için para ödeyeceğiz. 14 hastaneye 25 yıl boyunca ödeyeceğimiz rakam ile 108 hastane yapılırdı. Türkiye soyuluyor. Türkiye israfa sürükleniyor.

“HASTANE KAPANMAYACAK DEDİLER AMA…”

Açıklamaya katılan Derinceli esnaf ise seslerini şöyle duyurdu;

“20 yıldır esnafım. Çok mağdur olduk. İşlerimiz yüzde 70 düştü. Şehir hastanesinin etrafında bir tane esnaf yok. Hani bu nerede bu bacasız fabrikalar? Esnafa faydası olacak ki esnaf kirasını ödesin, yanında işçi çalıştırsın. Ben bu hizmete hizmet demiyorum, karşı çıkıyorum. Hastanemize kimsenin dokunmasına izin vermeyelim.”

Bir diğer esnaf ise yetkililere şu sözlerle seslendi:

*Ben 30 yıldır Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yerde esnafım. Bize bugüne kadar bu hastane hiçbir yere gitmeyecek denildi.

*Bunu söyleyenler sokaktaki vatandaşlar değil, yerel yöneticiler en büyük kamu yöneticileri bunu söyledi. Sonuç bir gecede eğitim ve araştırma hastanesi devlet hastanesi oldu. Biz kime inanalım?

“BİR GECEDE TAŞIDILAR”

*Bitmedi bir çoban bin koyununu bile ahırından çıkartırken hazırlık yapar. Ama bir günde buradan 700 personel şehir hastanesine gitti. Bunları söyleyince biz vatan haini mi oluyoruz. Biz ülkesini en çok, en candan, en içten seven insanlarız.

*Yetmedi, 2005 yılında ihalesi eski parayla 40 trilyona yapılan hastane bugün 950 trilyon. Ama 2005 yılında ihalesini yaptılar, 2007 yılında teslim ettiler. Çevre düzenlemesi, şu gördüğünüz güvenlik kulübesi dahil Türkiye'nin 4 elit m firmasının onayı ile projelendirilip yapılmış bir hastane ne zaman şehir hastanesinin temeli atıldı, ‘yıkılacak', ‘çürük' denildi.

*Eğer hakikaten çürükse hep birlikte yıkalım. 2007'den beri bu hastanede bir sürü insan yattı. Madem çürüktü, deprem olsaydı ne olacaktı, ölecekler miydi? Sizin zamanınızda yapıldı bu hastane. O zaman Derince olarak bu 40 trliyonu nereye gömdünüz diye hesap soralım.

“400 YATAKLI HASTANE YALANI”

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin’de, “Derince'yi yönetenler, biz bu hastane kapanacak dediğimiz zaman peşimizden dolaşıp ‘Bunlar yalan söylüyor' diyorlar. Şimdi de belediye başkanı çıkmış diyor ki, ‘Bir takım şer odakları Derince hastanesi kapanacak diyorlar. Siz onlara inanmayın. Biz 400 yataklı bir hastane daha yapacağız. Madem 400 yataklı hastane yapacaksın. Projesi var mı, nereye yapacaksın, finansmanı var mı, ne hastanesi olacak. Düne kadar böyle bir hastane yoktu da, buradaki esnaf feryat figan edince, hastanemi kapatma kardeşim dediği zaman 400 yataklı hastane yapacağım diye neden yalan söylüyorsun?” şeklnde konuştu.

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