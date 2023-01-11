Tıp dünyası şokta: Botoksun verdiği hasar ortaya çıktı, 20 yıllık kimyasal yüzünden çıktı

Yıllar önce yüzüne botoks ve dolgu yaptıran bir kadının MR sonuçları uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratarak yeni bir tartışmayı da alevledi.

Sozcu.com.tr

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Tıp dünyası İngiliz Alice Hart-Davis’in MR sonucunu konuşuyor…

20 yıl önce yanaklarına, göz çevresine, dudaklarına ve çenesine yaptırdığı botoks ve dolguların kendisine, “Bunlar zaten 2 yıl sonra ortadan yok oluyor. Vücut atıyor” sözleriyle yaptırıldığını belirten genç kadının MR sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan haberde kadının MR görüntülerinde 20 yıl önceden kalma dolgu malzemelerinin kaldığı görülüyor. Davis’in doktoru kadının yüzünün farklı bölgelerinde toplam 35 mililitrelik kimyasalların bulunduğunu açıkladı.

Bilim insanları birçok dolgu malzemesinin birkaç yıl içinde çözündüğünü belirtse de bazı dolgu malzemelerinin onlarca yıl boyunca bedende kaldığı da kayıtlara geçti. MR sonuçlarına baktıktan sonra kırmızı ile işaretli bölgelerin dolgu malzemeleri olduğunu öğrenince şaşkına dönen kadın sonuçlara inanamadığını dile getirdi.

“12 YIL KALABİLİYOR”

Davis’in çenesinde, gözlerinin altında, dudaklarında ve burun-ağız çevresindeki birçok noktada dolgu malzemesi görülüyor. Davis, “Burada 35 mililtre varsa bu bugüne yaptırdığım bütün dolgulardan çok daha fazla. Neredeyse dört yıldır dolgu ve botoks yaptırmamıştım.

Gazeteci olarak görev yapan ve haber aşkıyla kendisini denek gibi kullanan Davis, “Bu yıl 60 yaşına girdim ve bu sebeple de bu incelemeye dahil olmak istedim” dedi. Gazeteye konuşan radyolog Dr. Mobin Master da bazı dolguların 12 yıl boyunca vücutta kalabildiğini dile getirdi. Master, “Yaptığım araştırmalara göre özellikle yüzün ortasında ve gözlerin etrafında dolgular çok daha uzun süre kalıyor” dedi.

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