Ülke harekete geçti: Elektronik sigara ithalatına yasak geliyor

Avustralya'da gençler arasında nikotin bağımlılığını azaltmak için çok sıkı önlemler uygulanmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr

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Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, gençlerde nikotin bağımlılığını azaltmak amacıyla 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatının yasaklanacağını duyurdu.

Bakan Butler yasak ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elektronik sigarayı ortadan kaldırmak için sonraki adımları atıyoruz. Avustralyalıları, özellikle de gençleri elektronik sigara ve nikotin bağımlılığının zararlarından korumaya kararlıyız. Tüm Avustralya Sağlık Bakanları, elektronik sigaraya karşı ulusal düzeyde tutarlı ve uyumlu bir yanıt verilmesi konusunda mutabakata varmıştır. 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatına yasak getireceğiz” dedi.

Butler, Özel Erişim Programı üzerinde de çalışma yaptıklarını, tıbbi açıdan gerekli durumlarda doktorların ve pratisyen hemşirelerin terapötik elektronik sigaralar kullanımı için reçete yazabileceğini vurguladı.