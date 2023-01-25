Ülkelerin kadın sağlık hizmetleri listesi yayınlandı… Türkiye’nin yeri üzdü

Yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'ta kadınların sağlık hizmetlerinin, Suudi Arabistan ve Çin de dahil olmak üzere "eşitlik konusunda zayıf sicili olan" bazı ülkelerden daha kötü olduğunu buldu. Türkiye ise 220 ülke arasında sonra dördüncü oldu.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık, bugün yayınlanan 2021 Hologic Küresel Kadın Sağlığı Endeksi’nde ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere karşılaştırılabilir çoğu Batı ülkesinden daha alt sıralarda yer aldı.



Analitik şirketi Gallup tarafından dünya çapında 127.000’den fazla kişiyle yapılan bir ankete dayanan listede İngiltere, 100 üzerinden 60 puan aldı. Bu da onu Kazakistan, Slovenya, Kosova ve Polonya ile aynı seviyeye getirdi. İrlanda’nın puanı da 60 olarak açıklandı.

LİSTEDE TÜRKİYE 40 PUANLA 119. SIRADA YER ALDI

Küresel ortalama 100 üzerinden 53 olurken, çoğu Batılı ülke, 122 ülke ve bölgenin bulunduğu listede 30. sırada yer alan Birleşik Krallık’tan daha üst sıralarda yer aldı. Tayvan 70 puanla zirvedeydi ve 22 puanla Afganistan son sırada yer aldı.

Aralık ayında İngiltere’de jinekoloji bekleme sürelerinin on yılda üç katına çıktığı bildirildikten sonra hükümet, kadın sağlığına “sürekli olarak öncelik vermemekle” suçlanıyor. Ortalama olarak, kadınlar şimdi bir jinekologla ilk randevu için yaklaşık dört ay bekliyor ancak İngiltere’de yaklaşık 38.000 kadın bir yıldan fazla bekledi.

Birleşik Krallık’ın kadınların duygusal sağlığı puanı da bir yılda sekiz puan düşerek 68’e düştü. Kanser ve diyabet taraması gibi önleyici bakımda da Birleşik Krallık yalnızca 23 puan aldı.

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