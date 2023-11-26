Uzmanlardan korkutucu uyarı: Diş fırçalarken dikkat

Uzmanlar diş fırçasından bulaşabilecek ölümcül bir hastalığa karşı herkesi uyardı.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta açıklanan yeni verilere göre, dünya üzerindeki milyonlarca kişi, tedavi edilebilir bir hastalık olan ancak tedavi edilmezse kansere, ciddi karaciğer hasarına ve ölüme yol açabilen Hepatit C ile yaşadıklarının farkında değil.

Hastalığı olan kişiler semptomları fark etmeden onlarca yıl boyunca bu hastalıkla yaşayabilirler ancak tespit edilmediği takdirde bu noktada karaciğerde oluşan hasar geri döndürülemez olabilir.

Ancak virüs, enfeksiyonun erken evrelerinde tespit edilirse, basit antiviral ilaçlar kullanılarak neredeyse %100 başarı oranıyla tedavi edilebilir.

Mirror’ın haberine göre, sağlık uzmanları ve hayır kurumları artık İngilizlere, virüsü mümkün olduğu kadar erken yakalamak için evde test yapmalarını tavsiye ediyor.

KAN YOLUYLA BULAŞIYOR

Hepatit C, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide krampı, depresyon ve sarılık gibi belirtileri olan kan yoluyla bulaşan bir virüstür. Diş fırçası ve tıraş makinesinin paylaşılması da dahil olmak üzere kandan kana temas yoluyla yayılabilir.

Kan yoluyla bulaşan hastalık genellikle ortak iğneler ve ortak ilaç alma ekipmanları yoluyla bulaşır ancak virüs oranlarının daha yüksek olduğu ülkelerde tıraş makinesi ve diş fırçalarının paylaşılması da enfeksiyon riskini artırabilir.

Hepatit C Vakfı CEO’su Rachel Halford, “Hepatit C konusunda kamuoyunun farkındalığı çok düşük olduğundan kamuoyunda test eksikliği var. Aslında virüse yakalanma riski olduğunu bilmeyen binlerce insan olabilir.” dedi.

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