Uzmanlardan kritik kızamık salgını uyarısı: Yetişkinler de tehdit altında

Doktorlar, aşı oranlarının düşmesi nedeniyle kızamık salgınının yaklaştığı ve çok sayıda ölüme yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Aşılama oranlarının düşmesi, bir zamanlar nadir görülen ve yetkililerin kötü sonuçlara yol açabileceğinden endişe ettiği kızamık hastalığının yeniden canlanmasına yol açtı.

Buna göre, hastalığın ateş ve öksürük gibi belirtilerini gösteren kişilerin derhal izole edilmesi gerekiyor ve bu sırada da personelin kişisel koruyucu ekipman giymesi şart koşuluyor.

Muhtemelen var olan en bulaşıcı hastalık olarak kabul edilen kızamık için Dünya Sağlık Örgütü de yakın zamanda “büyük ölçekli bir salgın fırtınası” uyarısında bulundu.

İKİ DOZ AŞI ŞART

Virüs, enfekte bir kişi öksürdüğünde, nefes aldığında veya hapşırdığında yayılır ve iki saate kadar havada kalabilir. Hastalığı durdurmak için toplumdaki aşı oranının yüzde 95’e kadar ulaşması gerekiyor.

Ancak son verilere göre düşen aşılama oranları ve Covid-19 salgınının da etkisiyle durumun kritik olduğu ifade ediliyor.

University College London’dan Profesör Helen Bedford, “İnsanlar hala kızamıktan ölüyor, ancak aşılama olmazsa o zaman çok sayıda ölüm göreceğiz. Bu sadece hafif bir çocukluk hastalığı değil.” dedi.

Uzmanlar, yetişkinler de dahil olmak üzere iki doz KKK aşısı (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) yaptırmamış herkesi aşı olmaya çağırıyor.

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