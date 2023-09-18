Yediği balık hayatını mahvetti: Talihsiz anne dört kere ampute oldu

ABD'de yaşayan bir annenin hayatı, ölümcül bir bakteri içeren tilapia balığını yedikten sonra kabusa döndü.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas isimli bir kadın, tilapia balığı yedikten sonra tam dört uzvunun kesilmesiyle karşı karşıya kaldı.

Barajas’ın arkadaşı Anna Messina, talihsiz kadının, San Jose’deki yerel bir pazardan satın aldığı ve evinde kendisi için hazırladığı balığı yedikten günler sonra hastalandığını söyledi.

Messina, “Neredeyse hayatını kaybediyordu. Solunum cihazına bağlıydı. Onu tıbbi nedenli komaya soktular. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Kan zehirlenmesi yaşadı ve böbrekleri iflas ediyordu” diye ekledi.

Çiğ deniz ürünleri ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül bir bakteri olan Vibrio Vulnificus nedeniyle enfekte olan Barajas’ın ailesi de, yaşananlar ve nasıl ilerleyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bekliyor.

ENFEKTE OLANLARIN BEŞTE BİRİ ÖLÜYOR

UCSF Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, bunun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için endişe verici bir enfeksiyon olduğunu söyledi.

CDC’ye göre her yıl yaklaşık 150 ila 200 Vibro Vulnificus vakası bildiriliyor. Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ölüyor.

Messina, Barajas’ın tıbbi masraflarına ve yeni hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlattı. Pazar sabahı itibariyle 39.000 dolardan fazla para toplandığı bildirildi.

Bağış toplama etkinliğinde konuşan kişi, “Bu basit hareketin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu. Bir aydan fazla bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor, şu anda dört kez ampute olmuş durumda.” açıklamasında bulundu.

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