Akıllı cihazlar aile içi şiddeti kolaylaştırıyor

İngiltere'de hazırlanan bir rapor, akıllı cihazların aile içi şiddeti kolaylaştırdığını gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere parlamentosu komitesi bugün yayımladığı raporda, bebek monitörlerinden kişisel egzersiz takip cihazlarına kadar birçok akıllı cihaz ve teknolojinin aile içi şiddeti ve istismarı kolaylaştırdığını ifade ederek gittikçe büyüyen soruna dikkat çekti. Raporda, bu cihazlarla birçok kurbanın kontrol, takip ve kayıt edildiği vurgulandı.

İngiliz parlamentosunun Kültür, Medya ve Spor Komitesi bugün yayımladığı raporunda, akıllı teknoloji ile birbirine çevrimiçi bağlı kişisel akıllı cihazların aile içi şiddette ve istismarda sıkça kullanıldığı ve bunu kolaylaştırdığı ortaya kondu.

Raporda ayrıca gençlerin evde ve okullarda çevrimiçi bağlı teknolojiyle etkileşim kurma olasılığının artmasıyla birlikte çocukların mahremiyetini ve haklarını korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Bebek monitörleri, akıllı hoparlörler, sanal asistanlar ve giyilebilir kişisel egzersiz cihazları gibi birçok çevrimiçi bağlı kişisel akıllı cihazların aile içi şiddet vakalarında sıkça kullanıldığı ve bu cihazlar sayesinde kurbanların görüntülerinin elde edildiği, hareketlerinin izlendiği, takip edildiği, kaydedildiği ve kontrol edildiği ifade edildi.

HER EVDE ORTALAMA 9 CİHAZ VAR

Raporda Komite Başkanı Milletvekili Dam Caroline Dinenage’ın, “Çevrimiçi bağlı teknolojinin artan popülaritesi günlük hayata şüphesiz faydalar sağlarken, diğer taraftan bu cihazların bazılarının çevrimiçi ortamda mahremiyet ve kişisel güvenlik için oluşturması gerçek bir risktir. Özellikle akıllı ev güvenlik sistemleri, bebek monitörleri, kameralar ve akıllı hoparlörler gibi ev içi şiddet mağdurlarını izlemek, taciz etmek, zorlamak ve kontrol etmek için kullanılan cihazların kullanımındaki artış gerçekten tüyler ürpertici” ifadelerine yer verildi.

Çocuklar söz konusu olduğunda ise bu cihazların büyük miktarda kişisel veriyi elde etmesinin endişe verici olduğunun altı çizildi. 2050 yılına kadar dünya çapında 24 milyar olacağını öngörülen raporda, halihazırda İngiltere’deki her evde ortalama 9 adet bu tip cihaz olduğunun altını çizdi.