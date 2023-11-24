Bill Gates’ten haftada üç gün çalışma açıklaması

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan dünyanın en zengin iş insanlarından Bill Gates son dönemde popüler olan yapay zeka ve haftalık çalışma günleriyle ilgili dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Covid-19 salgınını yıllar önce tahmin ederek dikkat çekici açıklamalar yapan Bill Gates, son dönemin popüler teknolojik atılımlarından yapay zeka ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Gates, yapay zekanın hızla geliştiğini ve bu sayede insanların haftalık çalışma günlerini 3’e indirebileceğini söyledi. Gates, “Makineler bütün yemekleri ve işleri halledebilir. Dolayısıyla insanların çalışma gün sayısı 3’e inebilir. Haftada sadece üç gün çalışılan bir topluma olursanız muhtemelen bir sıkıntı çıkmaz” dedi.

Gates, “insanların çok fazla çalışmayacakları” bir gelecek öngördüğünü de söyledi.

ÜNLÜ UZMANLAR DA 3.5 GÜN DEMİŞTİ

Trevor Noah’nın podcast hesabında konuşan Gates, daha önce de yapay zekanın insanların yaşamını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Gates daha önce, “Yapay zekanın etkisi akıllı telefonlar ve internet gibi etki yaratacak. Yapay zeka insanların iş yapış, öğrenme, seyahat, iletişim şekillerini değiştirecek” demişti.

Bill Gates, bütün sektörlerin yapay zeka ile yeniden dönüşeceğini de öne sürdü.

Geçen ay JPorgan Chase CEO’su Jamie Dimon da yapay zeka sayesinde insanların haftada 3.5 gün çalışabileceğini söylemişti. Bloomberg’e konuşan Dimon, “Çocuklar 100 yaşına kadar yaşayacak ve teknoloji sayesinde kanser olmayacaklar. Muhtemelen haftada 3.5 gün çalışacaklar” demişti.

Goldman Sachs’ta görevli uzmanlar da yapay zekanın dünya genelinde 300 milyon kişiyi işsiz bırakacağını iddia etmişti.

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