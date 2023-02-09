Elon Musk’tan Türkiye için Twitter açıklaması geldi

Türkiye'de dün kısıtlanan Twitter'ın CEO'su Elon Musk paylaşımlarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Twitter ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlaması getirilmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Yaşanan depremlerden sonra Twitter ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde bant daraltma uygulandığı belirtildi. Bant daraltma nedeniyle kullanıcıların sosyal medya sitelerine girişinin büyük ölçüde yavaşlatıldığı ya da tamamen durdurulduğu dile getiriliyor.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Twitter’ın CEO’su Elon Musk, Türkiye hükümetinden yetkililerin Twitter’dan yetkililerle iletişime geçtiğini ve ülkede Twitter’ın “kısa bir süre içinde” yeniden erişilebileceğini söyledi.

Netblocks isimli internet gözlem platformu, Twitter’a erişim durduğunu belirtmişti. Musk paylaşımında, “Twitter’a platformun kısa bir süre içinde yeniden açılacağıyla ilgili Türk hükümetinden bilgi geldi” dedi. Musk kısa bir sürenin detaylarını ise paylaşmadı.

DÜN VİDEOKONFERANS YAPILMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

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