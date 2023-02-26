Elon Musk’tan Twitter’da işçi kıyımı

Elon Musk'ın olaylı bir şekilde satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da sular durulmuyor.

Sozcu.com.tr

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Ekim ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk’ın sosyal medya platformu üzerindeki hamleleri bitmek bilmiyor.

Twitter’ı satın aldıktan sonra çok sayıda çalışanını işten çıkaran Musk’ın dün de onlarca çalışanı kovdurduğu öğrenildi.

Reuters haber ajansı Musk’ın satın alma sürecinden sonra 8 kere işten çıkarmalarda bulunduğu belirtilirken son işten çıkarma dalgasında ise en az 50 kişinin kovulduğu belirtildi.

İşten çıkarılanlar arasında reklam teknolojilerine destek veren mühendisler ve teknik altyapı ile ilgilenen mühendisler olduğu belirtildi. Twitter konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Twitter, Kasım ayının başında yaklaşık 3700 kişiyi giderleri azaltmak için kovma kararı almıştı. Musk, Kasım ayında gelirlerinde ciddi bir düşüş olduğunu söylemiş ve reklamverenlerin Musk’ın yönetimindeki Twitter’ın gidişatını görmek için reklamları beklettiğini söylemişti.

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