Google hakkında kan donduran rapor: Çocukların verilerini…

Dijital sektörde neredeyse bir tekel haline gelen Google hakkında ortaya atılan bir iddia uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Google’ın çocukların kullanım verilerini toplayıp bunlar üzerinden para kazandığı iddia edildi…

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından New York Times’ta da yer alan bir raporda, Google’ın bünyesindeki video platformu YouTube’un çocuklara yönelik içeriklerde, çocukların platformu kullanım alışkanlıklarına ve izleme geçmişine göre reklamlar sunduğu belirtildi.

Adalytics tarafından hazırlanan ve New York Times’ın da yayınladığı raporda, çocukların izleme alışkanlıkları ve ilgi alanlarına yönelik reklamların izletildiği belirtildi. Bu durumu örnekleyen New York Times, “Eğer bir çocuk videodaki bir reklama tıklarsa, o reklam Google ya da üçüncü parti kuruluşlar tarafından izleme altına alınabilir” ifadeleriyle anlattı.

Haberin büyük yankı uyandırmasından sonra Google bir açıklama yaptı. Google sözcüsü, “Kişiselleştirilmiş reklamlar YouTube Kids’te hiçbir zaman kullanılmadı” dedi.

2019’DA REKOR TAZMİNAT ÖDEMİŞLERDİ

Öte yandan Google’ın bu platformlarında bazı markaların reklamlarının çıktığına dikkat çekilirken, Google’ın bu verileri kimlerle paylaştığı da belirtilmedi.

Google’ın çocukların internet üzerindeki aktivitelerini takip etmesinin yasalara karşı olduğunu hatırlatan New York Times, “Çocukların Online Mahremiyetinin Korunması Yasası (COPPA) uyarınca 13 yaşın altındaki çocukların internet üzerindeki adımları takip edilemez ve onlara özel reklam sunulamaz. Bunun sonucunda da Google’ın bu tür reklamlar yayınlaması federal mahremiyet yasalarının delindiği konusunda endişeleri artırıyor” ifadelerine yer verdi.

Google’ın 2019 yılında benzer bir sorun karşısında ABD’deki makamlara 170 milyon dolar ceza ödediği de hatırlatıldı. O dönem yetkililer, “Google, çocuklara özel kişiselleştirilmiş reklam sunarak verilerinden kâr elde ediyor” demişti.

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