Google kullanıcılarını uyardılar: Sahte uygulamalar var, paralarınız risk altında

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Google'ın uygulama platformu Google Play ile ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’dan dikkat çekici bir uyarı geldi… Yetkililer ve teknoloji uzmanları, Google’ın uygulama indirme platformu Google Store’da birçok uygulamanın sahtelerinin olduğunu ve bu uygulamaları indirmenin büyük bir risk yarattığını duyurdu.

Hint medyasında yer alan haberlerde özellikle ülkede çok yaygın kullanılan Signal ve Telegram gibi uygulamaların sahtelerinin olduğu ve dikkat etmeyen bir kullanıcının bunları indirerek kişisel verileri ve paralarını riske attığı belirtildi.

Signal Plus Messenger ve FlyGram gibi uygulamaların neredeyse birebir aynı logo ve içeriklerine sahip uygulamaların virüs yayabildiği ve banka hesabı bilgileri, kredi kartı bilgileri ve kişisel bilgileri ele geçirebildiği kaydedildi.

“YÜZLERCE İNSAN İNDİRDİ”

Hint medyasında yer alan haberlerde Signal ve Telegram’ın gelen şikayetler üzerine bunları kaldırmak için işlem başlattığı fakat yüzlerce insanın son 9 ay içerisinde bu uygulamaları indirdiği de belirtildi. Yetkililer uygulamalar indirilmeden önce kullanıcının detaylıca platform üzerinde inceleme yapması gerektiğini de söyledi.

Yetkililer, “Google’ın uygulama mağazasından indirilen sahte uygulamalar çok tehlikeli olabilir. Eğer bunları indirdiyseniz hemen silin. Fakat uygulamaları silmenize rağmen telefonu fabrika ayarlarına da almak doğru bir adım olacaktır çünkü yazılım uygulama silinmesine rağmen cihazda kalabilir” dedi.

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