Instagram’da engellendiğinizi nasıl anlarsanız?

Instagram'da bir kişi tarafından engellenmek, o kişinin profilini, gönderilerini ve hikayelerini görememenizi, ona DM gönderememenizi ve ona yorum veya beğeni gönderememenizi sağlar. Eğer Instagram'da engellendiğinizi düşünüyorsanız bunu anlamanın birkaç yolu bulunuyor.

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Instagram’da bir kullanıcı tarafından engellendiğinizi anlamak bazen zor olabilir çünkü Instagram, bu tür bir bilgiyi doğrudan sunmaz. Ancak bazı belirtiler ve ipuçları, birinin sizi Instagram’da engellemiş olabileceğini gösterir. İşte bu ipuçları…

INSTAGRAM’DA ENGELLEDİĞİMİ NASIL ANLARIM?

Profil Erişimi Yok: Engellenen bir kişi, engelleyen kişinin profilini göremez. Engellendiğinizi düşünüyorsanız, engelleyen kişinin profilini ziyaret etmeye çalışın. Eğer profili göremiyorsanız veya “Bu hesap gizli” uyarısı alıyorsanız, bu bir engelleme işareti olabilir.

Yorum ve Beğeniler Gözükmüyor: Engellendiğinizde, engelleyen kişiye ait yorumlar ve beğeniler genellikle gözükmez. Bu, paylaşımlarınızı kontrol ederek veya diğer kullanıcıların paylaşımlarına bakarak anlayabilirsiniz.

Mesaj Gönderme Sorunu: Engellendiğinizde, engelleyen kişiye doğrudan mesaj gönderemezsiniz. Eğer mesajlarınıza cevap alamıyorsanız veya mesaj göndermeye çalıştığınızda hata alıyorsanız, bu bir engelleme belirtisi olabilir.

Hikayelerde Görünmeme: Engellendiğinizde, engelleyen kişi sizi hikayelerinde göremez. Arkadaşlarınızın hikayelerini gözden geçirin ve eğer belirli bir kişinin hikayeleri görünmüyorsa, bu engellendiğinizi düşündürebilir.

Takip ve Takipçi Sayılarında Değişiklik: Bazı durumlarda, sizi engelleyen bir kişi, takip ve takipçi sayınızda ani değişikliklere neden olabilir. Örneğin, bu kişi sizi takipten çıkarabilir veya sizin onu takipten çıkartabilir.

Kullanıcı Adı Araması: Eğer bir kişiyi aratıp profilini göremiyorsanız, bu da bir engelleme belirtisi olabilir.

Paylaşımlarınıza Yapılan Yorumlar veya Mesajlar: Engelleyen kişi, sizin paylaşımlarınıza yorum yapamaz veya mesaj gönderemez. Ancak bunun tersi de doğrudur; siz de onun paylaşımlarına yorum yapamaz veya mesaj gönderemezsiniz.